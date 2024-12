Análisis del hockey en Francia: la cuarta potencia en Europa, pero ante un muro en competiciones de clubes

“De Galicia, soy el último jugador de mi generación que sigue jugando”, dice Jacobo Mantiñán (A Coruña, 1985), que ya ve acercarse los 40, casi como el último mohicano, o más, rastafari, porque pasan los años y aunque su pelo haya cambiado de color (“me he teñido”, bromea), no su clásico peinado. “Aún me queda”, señala sobre si tiene cerca la jubilación, “pero me queda menos seguro”. En el club le han dado libertad para decir cuándo y cómo quiere irse. “Me dijeron que hasta cuando quisiese, pero mientras sienta que puedo seguir aportando, pues aquí seguiré. Por suerte no tuve ninguna lesión grave, pero dolores tengo unos cuantos”, se ríe.



Jardinero de profesión y padre de un niño, ayer tuvo una larga jornada de trabajo para recuperar las horas que perderá por los desplazamientos del equipo en la Champions y también para hacer tiempo para por lo menos viajar a casa una semana por Navidad. “Si no, mi madre me mata. Nunca le gustó mucho que no fuese, pero ahora con el niño ya es imposible que permite que no vaya”. En sus planes, de hecho, siempre está volver a casa. “Me gusta mucho estar aquí, pero es la idea. En una de mis primeras entrevistas al venirme para aquí dije que volvería, pero que no sabía cuándo. Pues seguimos igual. Cuando me retire, vuelvo”.