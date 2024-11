El Leyma enfila la última montaña... del primer tramo

Cuestionó Diego Epifanio, en la rueda de prensa previa al compromiso de la séptima jornada, que un titular periodístico se refierese al Barça como el último Tourmalet del Leyma Básquet en el durísimo primer tramo del calendario. Aclaró el burgalés que “en esta liga, nosotros tenemos el Tourmalet, el Alpe d’Huez, el Galibier... Todos los puertos posibles. No va ha haber ninguna etapa de llano Badajoz-Sevilla. Esto es todo el rato subir, escalar...”.



Más razón que un santo. El conjunto naranja encara este domingo (17.00 horas) el –verdadero– último de los cinco puertos de alta montaña de las siete primeras fechas de su puesta de largo en la Asociación de Clubes de Baloncesto. Visita el Coliseum el La Laguna Tenerife, tercer clasificado tras ganar (78-79) el jueves en Lugo en la reanudación del duelo de la segunda jornada, aplazado por humedad en la pista del Breogán.

Caras familiares

Un choque, este de la séptima jornada, con un marcado acento familiar, el que le confiere el cara a cara entre los hermanos Scrubb, el menor Phil y el mayor Thomas. Es su primer enfrentamiento en la ACB. Antes, en la temporada 2015-16, se las habían visto en la Bundesliga alemana.



Cuitas familiares al margen, los de Diego Epifanio llegan a la cita una semana después de haber caído con claridad (106-80) ante el Barça, pero también de llegar al descanso (48-42) mirando a la cara al potentísimo conjunto azulgrana. Incluso de ganar con cierta holgura (19-26) el primer cuarto. Diez minutos inaugurales, magníficos en toda la cancha, que deben ser un referente.



En esa fase se vio un Leyma concentrado al máximo en defensa y en ataque circulando muy rápido el balón, cuidándolo (una sola pérdida) y pasándolo mejor (8 asistencias) y castigando con puntos los cambios defensivos del rival.



Al igual que el coruñés, el equipo tinerfeño optó el pasado verano por la continuidad. Ocho jugadores –más Jaime Fernández, lesionado de larga duración– continúan en el plantel de Txus Vidorreta, el mismo número que en el entrenado por Diego Epifanio.



Sorprende que el máximo anotador del cuadro de La Laguna sea su ahora pívot titular, Fran Guerra, con 15,2 puntos de media, ya que el jugador canario nunca ha promediado más de 7,6 en sus ocho temporadas ACB anteriores.



La excelente labor de Guerra ha relegado al segundo plano a unos de los mejores centers de los últimos años en la máxima categoría nacional, Gio Shermadini. El dos veces MVP de la fase regular (2020-21 y 2022-23) está ofreciendo unos modestos –para él– 9,8 tantos y 3,5 rebotes.

Los años (no) perdonan

Los años (35) no parecen perdonar al gigante georgiano de 2,17 metros. Pero sí a su socio preferente en las últimas campañas, Marcelinho Huertas. El base brasileño es el abuelo de la ACB: 41 ‘tacos’ cumplidos el pasado 25 de mayo. Y tan fresco. Aunque empezó el curso lesionado, ha entrado ya materia y promedia 8,8 puntos y 7,0 asistencias en menos de 20 minutos en pista.



El ex de los Lakers y Brandon Taylor librarán en el parqué del Coliseum un duelo entre los dos mejores facilitadores de lo que va de liga. El base del Leyma está en 8,3 pases de canasta por encuentro. Y, por si fuera poco, también jugará Bruno Fitipaldo, tercero del ranking, con una media de 6,0.



Entre las caras nuevas del Tenerife están brillando un ex del Granada, David Kramer (12,2 tantos, con un excelente 44,8% de acierto en triples), y el mayor de los Scrubb (9,3, con un no menos estupendo 42,9% desde el arco). La decepción se llama Payton Willis. El escolta estadounidense fue cortado horas después de que los de Vidorreta ganasen con solvencia (84-74) el derbi contra el Gran Canaria, en el que no jugaron ni Lluís Costa ni Ilimane Diop, los dos últimos elementos de la rotación.



Kostas Kostadinov fue el descarte del técnico vasco, que apenas ha dado bola al búlgaro. El base y el pívot sí participaron el jueves en la reanudación en Lugo.



Otro veteranazo, Aaron Doornekamp (38 años), se alinea también entre los potenciales grandes peligros de un equipo aurinegro que sigue con un partido menos que el Leyma, ya que el de la sexta jornada, en la cancha del Valencia Basket, fue aplazado a causa de la DANA y reprogramado, en principio, para el miércoles 13. En los cinco encuentros que ha completado, su único verdugo ha sido el Barça, que salió airoso del Santiago Martín gracias un ajustado 91-95.



Diego Epifanio vuelve a tener sanos a los 13 hombres que componen su plantilla. Alex Hernández, que únicamente saltó a la pista en el duelo contra el Granca, de la segunda jornada, apunta a ser una jornada más el descarte del burgalés.

Solidaridad naranja

Entre las 15.00 y las 17.00 horas, en las puertas 1, 2, 3 y 4 del Coliseum, la entidad naranja recogerá productos básicos de higiene (mascarillas, guantes, pañales...) y alimentación (agua, comida de consumo directo no perecedera, alimento para bebés y mayores..) para los afectados de la DANA que azotó varias zonas de España, especialmente la Comunidad Valenciana.