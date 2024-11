Leyma | Epi: “No va a haber ninguna etapa llana Sevilla-Badajoz”

Diego Epifanio se arrancó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (17.00 horas) contra el La Laguna Tenerife subrayando –antes de responder a las preguntas de la prensa– que desde la entidad naranja “queremos pedir perdón al Tenerife porque no podemos darle pista de entrenamiento en el Coliseum”, a causa de un concierto musical que se le celebra hoy.



El técnico burgalés matizó que “nosotros tampoco pudimos trabajar ahí”, en referencia a su nuevo hogar, algo que, indicó, “no queremos usarlo como excusa, pero sabemos que las semanas que hemos entrenado y competido mejor siempre hemos estado entrenando en el Coliseum”.



Pese a ello, Epi relató que “la actitud de los chicos está siendo muy buena. Es cierto que en el Coliseum nos encontramos muy cómodos trabajando, pero somos conscientes de la realidad del tema de la pista. Hemos entrenado en la Poli, con muy buena predisposición y actitud, a pesar de que los condicionantes del día a día son peores, porque son más incómodos para todos a la hora de trabajar”. Y puntualizó que “la predisposición del Ayuntamiento para que estemos en las mejores condiciones posibles, dadas las circunstancias, también está siendo muy buena”.

Tenemos una propuesta de baloncesto por la que vamos a seguir apostando mientras podamos jugar así



En lo estrictamente deportivo, el preparador del BC empezó detallando que “los jugadores han podido entrenar todos bien, sin ninguna molestia”.

Alta montaña

El repaso al rival de mañana lo inició de manera indirecta. “Después del partido del Barça leí un titular que decía algo así como que ya habíamos pasado el Tourmalet. En esta liga, nosotros tenemos el Tourmalet, el Alpe d’Huez, el Galibier... Todos los puertos posibles. No va ha haber ninguna etapa de llano Badajoz-Sevilla. Esto es todo el rato subir, escalar... Ahora nos visita el Tenerife, que es un equipo que ha jugado los últimos playoffs, las últimas Copas, ha ganado la Champions... Es un equipo de la máxima categoría, muy bien pensado y muy bien entrenado”, enfatizó.



Epi recordó que “vienen de una semana un poco rara, porque no pudieron jugar en Valencia, por la DANA, y viene de jugar el jueves [en la pista del Breogán]. Pero es un equipo que está muy bien pensado; Txus [Vidorreta] lleva mucho tiempo con una base de jugadores de mucha calidad, que saben perfectamente cómo juegan y a lo que juegan. Tácticamente es de los equipos más listos y saben castigar muy bien a los rivales. Es, posiblemente, el que mejor juega el bloqueo directo en la ACB, ya que cuenta con Fitipaldo y Marcelinho, los dos mejores manejadores para ello”.

En esta liga, nosotros tenemos el Tourmalet, el Alpe d’Huez, el Galibier...



Después de alabar la calidad de Gio Shermadini, la explosión de Fran Guerra, las posibilidades que ofrece Thomas Scrubb en diferentes situaciones del juego y la puntería de David Kramer, el técnico del Leyma comentó que “ya lo dije cuando estaba en Burgos: la filosofía que tiene el Tenerife la deberían copiar la mayoría de los clubes que no puedan optar a jugar la Euroliga”.



El Leyma es top-3 de la ACB en rebotes totales, lista en la que el conjunto insular figura –sorprendentemente– en la última posición. A la pregunta de si este hecho hace más relevante de lo habitual la batalla en la pintura, Epi dijo que “el rebote depende de varias cosas. A lo mejor, para ser como nosotros tienes que fallar muchos tiros para poder coger muchos rebotes. Creo que, por la forma de jugar del Tenerife, en rebote defensivo son buenos y en el ofensivo a veces no tienen mucha opción de ir. Pero lo he dicho desde el primer día: para competir contra buenos equipos el control del rebote defensivo es muy importante para nosotros; no dar segundas opciones al rival”.

La filosofía del Tenerife la deberían de copiar la mayoría de los clubes



El burgalés también se refirió a los balones perdidos: “Si seguimos en este ratio de asistencias y somos capaces de disminuir las pérdidas podremos competir mejor, pero hay partido en los que fuimos muy buenos en el rebote ofensivo pero no fuimos capaces de sacarle mucho provecho, como el día de Andorra”.



Respecto a si hay algún foco especial atrás, Epi resaltó que en su rival “hay mucho que defender. Y tienen la capacidad de entender cómo les van a defender para sacar ventaja después del bloque directo. Hay que poner mucho foco en solo en el baller y en el roll, sino en lo que son capaces de generar con un pase más y en las situaciones de sus abiertos; ahí tienen muy buen jugadores de catch & shoot y de spot up. Vamos a tener que hacer mucho esfuerzo y leer cómo tenemos que defender una cosa y cómo defender la siguiente. Si fuese solo eso, podríamos focalizar ahí, pero ellos tienen muchas varinates tácticas y las elaboran muy bien”.



El Leyma ofreció 10 primeros minutos magníficos en el Palau Blaugrana. ¿Es la referencia de ahora en adelante? Epi lo tiene claro. “De ahí hay que sacar una buena lectura. Durante la semana hemos trabajado varios aspectos; vamos a ver si lo que depende de nosotros lo podemos mantener en el tiempo. Tenemos unas virtudes, a las debemos intentar sacarles brillo, pero también unas carencias, que tenemos que ser capaces de esconderlas. Y ese el camino. Tenemos una propuesta de baloncesto por la que vamos a seguir apostando mientras podamos jugar así”, subrayó Epi, antes de concluir animando a la afición a participar en la recogida de productos –de 15.00 a 17.00 horas en el Coliseum– para los afectados por la DANA.