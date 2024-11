Leyma | Las piruetas históricas que alejan y acercan al Tenerife

El Básquet Coruña se ha enfrentado antes de llegar a la ACB a 10 de sus 17 rivales en esta su campaña de debut en la máxima categoría. Uno de ellos no es el La Laguna Tenerife, al que recibirá el domingo 10 en el Coliseum (17.00 horas). Y no ha llegado a serlo antes por una serie de piruetas históricas. O sí lo ha sido. Definitivamente, sí.



La entidad insular, cuyo nombre real es Cantera Base 1939 Canarias, fue la primera de la actual Asociación de Clubes de Baloncesto con la que el Básquet Coruña compartió competición, aunque en aquella Liga EBA de la temporada 1996-97, la primera de de la historia del club herculino, no llegaron a verse las caras.



El entonces Sondeos del Norte militaba en el Grupo Norte, en tanto que el entonces Universidad de La Laguna lo hacía en el Grupo Sur. La plantilla entrenada por Javier Castroverde llegó hasta las semifinales, donde cedió por 78-89 contra el Llobregat. Por el contrario, el CB Canarias se quedó en la primera eliminatoria de su grupo, donde cayó, en una serie a ida y vuelta, ante el filial del Caja San Fernando (actual Real Betis).



El club de las Islas Afortunadas renunció a seguir en la cuarta categoría nacional, a la que regresaría en la campaña 1998-99, la primera del Básquet Coruña en la Liga LEB (actual Primera FEB; LEB Oro hasta la temporada pasada), un ascenso logrado por la vía administrativa.



El club que presidía Quique Caruncho se vio forzado, por supervivencia, a vender su plaza, al Zaragoza, al final del curso 2001-02, coincidiendo con el ascenso del tinerfeño a la LEB II (actual Segunda FEB; LEB Plata hasta la 2023-24).



El Básquet Coruña, ya rebautizado como Leyma, saltó a la ya rebautizada como LEB Oro al final de la temporada 2011-12 de LEB Plata; a falta de tres jornadas para la conclusión de la fase regular de la segunda categoría nacional, el CB Canarias materializaba el ascenso matemático a la ACB, competición de la que, en la 1983-84, fue uno de los 16 clubes fundadores, y de la que no se ha bajado en los últimos 12 años.



Rebobinando la película histórica, en la 1998-99 el Sondeos del Norte se enfrentó a un rival de la isla más grande de España en su debut en la antesala de la ACB, el Tenerife Canarias CB. Los archivos hablan de un club fundado en 1996 –el mismo año que el Básquet Coruña– con la fusión del Tenerife Amigos del Baloncesto y el... Club Baloncesto Canarias. Un equipo que compartió liga con el herculino también en los tres siguientes cursos.



Los mismos archivos cuentan que el actual La Laguna Tenerife realizó, en 2010, un nuevo proceso de fusión con el Tenerife CB, pero no relatan en qué momento ambas entidades se ‘desfusionaron’. No obstante, el histórico de la ACB no recoge la última llegada de la entidad aurinegra hasta la campaña 2012-2013, lo que valida su condición de rival ‘antiguo’ del Básquet Coruña.



En los cuatro cursos en que el Sondeos y Tenerife Baloncesto compartieron la Liga LEB, el balance es de una sola victoria coruñesa, por 73-61 en el 1998-99. En aquellos tiempos, el club insular se movía entre la nobleza de la segunda categoría; lo mismo que en los últimos años en la máxima categoría española.



La serie arrancó el 27 de noviembre de 1998, con un escueto 58-57, y se interrumpió el 19 de abril de 2002 con otro resultado ajustado, pocos puntos (66-68) y la última pirueta: en este Tenerife jugaba Sitapha Savané, actual presidente del... Gran Canaria.