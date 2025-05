Hasta el martes o hasta el próximo curso

Ganar o ganar. No tiene otra opción el Liceo en su visita al Lleida (Onze de Setembre, 18.00 horas) en el segundo partido de cuartos de final del playoff por el título de la OK Liga. La derrota en el primero, hace una semana en el Palacio de los Deportes de Riazor (4-5), le dejó sin red y encima teniendo que jugarse su única y última baza a domicilio. Si gana, la eliminatoria volverá el próximo martes a Coruña. Si pierde, se despedirá hasta que en agosto, como suele ser habitual, empiece una nueva pretemporada con nuevos retos y objetivos. Pero nadie se quiere ir todavía de vacaciones. Y seguro que los verdiblancos no han dicho su última palabra. El objetivo es estar en la final. No ha cambiado. Solo que se ha puesto más difícil. O al menos, implica jugar un partido más. Pero nunca hay que dar por muerto al Liceo.



La lectura del partido de hace siete días es clara para Juan Copa. Ya lo había avisado. No quería un encuentro de tuya-mía, de continuas alternativas en el marcador. Porque todo lo que fuera eso sería meterse en problemas. El Lleida tiene demasiada pólvora para ir por ahí. Todo lo contrario. Al Liceo le va mejor cuando los encuentros se manejan en resultados cortos y ajustados. Y para eso es imprescindible no cometer errores, recuperar la solidez defensiva, con ayudas, sin concesiones. Solidaridad, esfuerzo y compromiso como condiciones innegociables.



Ponía incluso como ejemplo la vuelta de los cuartos de final de la Champions en Barcelos. Ahí el Liceo tenía que remontar un resultado completamente adverso de la ida, ganó claramente e igualó la eliminatoria, pero le faltó un gol y los penaltis dictaron sentencia en su contra. En este caso no es necesario porque los cincuenta minutos previos no cuentan. Solo vale el aquí y ahora, meter al menos un gol más que el rival y poner un uno en el marcador general de la serie.



Otro factor a tener en cuenta es el de controlar mejor los tempos del partido. Que el rival te marque un gol a falta de siete segundos para el final del choque puede ser casualidad, pero lo es menos cuando repite en la prórroga de nuevo con gol en el último minutos. A los coruñeses les costó gestionar esos momentos y cuando la igualdad es máxima es necesario atar todos los pequeños detalles. Aunque también podría decirse que con los dos pequeños milagros de Nuno Paiva cabría esperar que el Lleida agotase ya toda la suerte que podía tener a su favor.



En cuanto a jugadores, los más destacados en el primer partido fueron Tombita y Nuno Paiva, sobre todo por sus goles, en el bando ilerdense, sin olvidarse del gran equilibrio que aporta al equipo el coruñés Chino Miguélez y a las diabluras del argentino Darío Giménez, con el que siempre hay que contar. Por el de los verdiblancos, Fabrizio Ciocale desbordó en velocidad y Bruno Saavedra fue un continuo peligro cada vez que estaba en pista, además buscando el juego asociativo: marcó y asistió. Se siguen echando en falta los goles de Arnau Xaus. Lleida fue su primera gran plaza de la temporada, marcando cuatro goles en la visita de la segunda jornada liguera. Buen sitio y momento para recuperar el olfato. Como también son imprescindibles las dosis de magia de Tato Ferruccio, pero bien equilibradas, es decir, sin restar por otros lados. Si no, lo comido por lo servido.

Barça, Reus e Igualada, con más o menos problemas, no fallaron como locales y afrontan match ball de semifinales a domicilio en Alcoi, Noia y Calafell respectivamente en una tarde que puede ser de despedidas. Los azulgrana fueron los que peor lo pasaron, porque se fueron a los penaltis en el partido inaugural de los playoffs. Encima, siguen acumulando bajas médicas con una nueva lesión, esta vez de Matías Pascual, que se perderá un mes de competición. Su duelo en Alcoi será mañana (12.00 horas).



Los encargados de abrir el fin de semana son el Noia y el Reus (16.15 horas) con los de Sant Sadurní intentando rentabilizar el factor Ateneu que tanto les funcionó en Europa y desactivar a su vez el efecto Martí Casas, que marcó los tres goles rojinegros en el 3-2 de hace una semana, en el que puede ser el adiós definitivo de Jordi Bargalló. La serie menos pareja es la del Igualada, que ganó cómodamente a un Calafell al que visita esta tarde (19.00 horas) y al que parece que se le está haciendo larga la temporada.