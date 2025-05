Diego Epifanio: "Es un momento muy difícil, hemos sufrido mucho"

Diego Epifanio atiende a los medios de comunicación en la sala de prensa del Bilbao Arena tras la derrota que consuma el descenso matemático del Básquet Coruña a Primera FEB. El entrenador reconoce que es un momento muy duro para toda la familia naranja y emplaza al club a tomar las mejores decisiones para volver cuanto antes a la Liga ACB.

"Para nosotros es un momento muy difícil porque hace justo un año ascendimos. Tal día como hoy estábamos de celebración y la ilusión de estar en esta Liga tan extraordinaria nos ha durado solo una temporada. Hemos disfrutado muy poco de la temporada y hemos sufrido mucho, pero creo que hemos hecho muchas cosas para intentar pelear. El club está preparado para tomar las mejores decisiones y ojalá cuanto antes pueda volver el baloncesto de élite a la ciudad de A Coruña", valora Epi, que destaca los errores en canastas fáciles y las pérdidas como dos claves del partido.

"Creo que hemos empezado muy bien. Nuestro problema ha sido que hemos fallado seis bandejas en el primer cuarto y eso nos ha condicionado mucho: con un marcador de nueve puntos es muy difícil. Aún así el equipo ha seguido peleando, intentando luchar contra la frustración de fallar cosas muy fáciles, pero hemos cometido demasiados errores: 20 pérdidas, muchas situaciones después del rebote ofensivo... En líneas generales, hemos estado bastante bien defensivamente, quitando el último cuarto en el que nos han metido canastas demasiado fáciles por la ansiedad de intentar presionar", analiza el técnico, que resalta también el cansancio de los jugadores tras la victoria contra el Barça del pasado jueves.

"Brandon [Taylor] ha estado extraordinario en la anotación y también en la dirección del equipo pero al resto les ha pesado el sobreesfuerzo del otro día contra el Barça. No nos han dado las piernas para sacar el partido", lamenta Epifanio, que reconoce la exigencia de la ACB, una competición en la que los errores han penalizado al Básquet Coruña pese a su carácter competitivo en muchos tramos de la campaña.

"En esta Liga te mata cualquier error, cualquier situación en la que no pones tu máxima energía y cuaqluier día malo te condicionan mucho. Es muy exigente y creo que durante el año hemos competido muchos tramos de partidos bien, pero no nos ha dado como para ganar los partidos necesarios para salvarnos. Está claro que los equipos que acaban descendiendo es porque hacen más cosas mal que otros, pero también porque no tienen esa pequeña suerte que a veces es necesaria", admite Epi, que agradece el apoyo de la afición y emplaza al club a trabajar para mantener viva la llama de la ACB.

"Quiero agradecer a nuestros aficionados que se han desplazado para apoyar al equipo. La ciudad de A Coruña ha demostrado que quiere que haya baloncesto en la ciudad. No ha sido la mejor situación del equipo durante muchos momentos de la Liga pero siempre hemos pasado de 7.000 aficionados en el pabellón. Eso demuestra que el club ha hecho muchas cosas bien para plantar ese germen. Ahora tiene que tomar las mejores decisiones, intentar que la gente siga creyendo en este proyecto y que las instituciones apoyen para que siga ese espectáculo en el Coliseum", zanja.