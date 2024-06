Deportivo Liceo 2023/24: Un año de transición, con brotes verdes y despedidas

No es una temporada para tirar cohetes. Ni uno solo. Sin títulos, fuera de la Copa del Rey por vez primera en 18 años y huérfano de victorias en Europa, el Deportivo Liceo cerró una campaña mediocre en el conjunto de su rica historia. Se ganó el aprobado con una gran reacción desde enero hasta junio, insuficiente, eso sí.

Curiosamente, el Noia fue el mismo equipo que le apartó del torneo del KO –el carbón después de la noche de Reyes– y le eliminó en las semifinales de la OK Liga. Las derrotas en el Ateneu –siete seguidas en la era de Juan Copa– dibujan un nuevo verdugo y alimentan una vieja rivalidad, pero la realidad es otra: la gran asignatura pendiente de este Liceo fueron los partidos lejos de Riazor.

El equipo coruñés perdió siete partidos y sólo ganó cuatro como visitante en la fase regular. Especialmente doloroso fue el bache que sufrió entre el 25 de noviembre y el fatídico 7 de enero: cuatro derrotas en cinco partidos que le privaron de jugar la Copa del Rey. Casi al mismo tiempo, tres tropiezos más para empezar la fase de grupos de la Champions le dejaron casi sin opciones de alcanzar la Final a ocho.

Bajas sensibles

El peor momento del Liceo coincidió con la baja de Dava Torres, que arrastró una lesión desde la final de la Supercopa –la única del curso, con una gran imagen ante el Barça que tardó en aflorar– y le obligó a parar en diciembre. La ausencia del capitán se unió a la de Bruno Saavedra, operado de escafoides después de jugar sólo tres partidos.

El club acudió al mercado en busca de una solución, pero encontró un parche. Todo actitud, el refuerzo de Guido Pellizzari no le dio el plus competitivo necesario a la rotación. Y es que la segunda unidad fue uno de los motivos del bajón en la pista. Al rendimiento del argentino –hizo lo que pudo– hay que sumar una versión pobre de Tiago Rodrigues y Tomás Pereira y una también irregular de Pablo Cancela y Fran Tombita. Cuatro de los cinco nombres no seguirán la próxima campaña.

Tombita se marchará cedido al Lleida, Pereira y Rodrigues volverán a su país para jugar en el Juventude Pacense y Pellizzari regresará al hockey francés para ingresar en el Quevert. Tampoco continuará de verde y blanco Sito Ricart, un excelso patinador y jugador más que aprovechable, pero que ha decidido colgar los patines para explorar un nuevo camino vital.

Trabajo a futuro

Una vez comprobado que la confección de la plantilla no tuvo un impacto deseado, el nuevo director deportivo Antón Boedo se puso manos a la obra para planificar la próxima temporada. Primero, y lo más importante, ató la renovación de Dava y César Carballeira –en su mejor campaña goleadora de siempre– hasta 2027.

Con los tres pilares del equipo –la continuidad de Juan Copa se da por hecha– resulta más sencillo tentar a posibles fichajes. Un jugadorazo hecho como Arnau Xaus (Calafell) y un proyectazo como Nil Cervera (Igualada), el portero coruñés Martín Rodríguez (Saint Omer) y el ‘killer’ argentino Tato Ferruccio (Tomar) son los elegidos, a falta de confirmación oficial y de revelar una quinta incorporación.

Como impulsado por los aires de cambio futuro, centrado en la OK Liga tras el adiós a la Copa y en Europa y por el retorno de Dava –hay que decirlo todo–, el equipo completó una segunda vuelta casi perfecta en la competición doméstica: ocho victorias, cuatro empates y sólo una derrota. Del octavo puesto en la primera mitad pasó al tercero, con billete a los playoffs como cabeza de serie en cuartos de final.

Exliceístas

Enfrente se topó con el Voltregà del exliceísta Àlex Rodríguez. La serie, al mejor de tres partidos, arrancó con una victoria en Riazor (5-2) y se decidió en la batalla del Oliveras de la Riva (6-7). El partido más caliente del año –Copa había sacado de la pista a su equipo en la primera vuelta de la fase regular con motivos de peso– ratificó la mejoría del Liceo, que se citó con el Noia en las semifinales.

Otro exliceísta, el cuarentón Jordi Bargalló, dirigió las operaciones de un equipo sin más estrellas que la leyenda, pero sobrado de oficio y colmillo. El factor cancha mató al Liceo, que perdió los dos primeros partidos en el Ateneu Agrícola (5-3 y 4-2). Los dos triunfos en el Palacio de los Deportes (7-2 y 4-3 en la prórroga) avivaron el sueño de la remontada, pero el quinto partido en Sant Sadurní (4-1) dictó sentencia.

Las vacaciones anticipadas son un mal menor. Más tiempo para preparar el próximo asalto. Tres pilares, brotes verdes —impactante Bruno Saavedra y confirmado Fabri Ciocale– y caras nuevas adivinan un Liceo prometedor.