Juan Copa: "Mi casa es como una serie de Netflix"

El club coruñés anunció durante la temporada las renovaciones de Dava Torres, César Carballeira, Martí Serra y Fran Tombita, pero todavía no la de Juan Copa. Su nombre sonó entre los posibles candidatos para relevar a Guillem Cabestany en la selección española.

A estas alturas de la temporada, en el mundillo ya se conocen la configuración de las plantillas y los banquillos al 90%, ¿por qué no has renovado todavía?

No soy la novedad. Voy a estar en el club siempre que la directiva quiera y siempre que yo me encuentre con energía. Soy de aquí, el Liceo es mi casa y no quiero ser un problema aquí. El día que vea que no puedo me iré, pero ahora me encuentro muy bien y ya estamos preparando la temporada que viene con Antón Boedo en la dirección deportiva. Me gustan muchas cosas que están pasando en el club: se han arreglado ciertas situaciones y ha entrado gente nueva, que además es de mi entorno. Estoy contento e ilusionado con la temporada que viene.

Guillem Cabestany dejará la selección española tras el Mundial, ¿es una aspiración?

La selección española es algo que me gustaría para el futuro, pero nosotros vamos un poco por delante de los rumores y me consta que ya hay un nuevo seleccionador. Y es un gran entrenador [su colega Pere Varias, del Noia, es el elegido, aunque todavía no de manera oficial]. Me quedan años de hockey, es mi vida y mi pasión. Me queda mucha mecha para la selección o para irme a entrenar al extranjero, pero antes quiero ganar más títulos con el Lice