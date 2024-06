Antón Boedo: “En el Liceo no vendemos humo, esta camiseta tira mucho”

Antón Boedo no sólo es el encargao de fichar, también es la persona que le comunica a los jugadores si van a seguir o no. En la última temporada tuvo que despedirse de Tiago Rodrigues, Tomas Pereira, Sito Ricart y Guido Pellizzari. Además, dio marcha atrás ante la decisión de prescindir de Fabri Ciocale y le ha buscado a Fran Tombita un equipo donde gozar de más minutos la próxima temporada, el Lleida. Es usted el responsable de dar las bajas, ¿cómo le afecta?

Tratar con personas es lo mejor y lo peor de mi rol: lo mejor porque he tenido conversaciones muy sinceras y positivas, lo peor porque hay otra gente que me ha decepcionado, no entiende ciertas situaciones y ve intenciones ocultas. En su momento me tocó hablar con Fabri [Ciocale] para decirle que no contábamos con él, los dos fuimos muy honestos y su reacción fue increíble sin esperar nada a cambio. Cuando nos volvimos a sentar le dije que, con esa versión que estaba dando en la pista, queríamos que continuase. Fue una de las grandes alegrías del año. Me la guardo para toda la vida. Hábleme de Tiago Rodrigues. Tenía contrato por tres años, pero venía de ser portero suplente cuatro años en el Porto y con la ambición de dar un salto en su carrera. Empezó muy bien y luego entendimos que Martí [Serra] era el mejor para defender nuestra portería. Nos pidió salir para darle otro rumbo a su carrera. Lo respetamos. El que esté aquí tiene que estar al 100%. Entendemos además que no es fácil estar en otro país. El que esté aquí tiene que estar al 100% Tomás Pereira. Había una opción para ambas partes, pero él se veía volviendo a Portugal, por su hockey y su personalidad, que allí encajan mejor. Tengo que decir que es un tío cinco estrellas. En febrero ya sabía que no iba a continuar, pero siguió entrenando cada día con una sonrisa, entrega y un sacrificio enorme, hasta con lesiones. Otro en su lugar se hubiera borrado. Sito Ricart. Tiene una personalidad muy especial. Hay otros jugadores para los que el hockey es su vida al 100%, pero Sito es una persona con otras inquietudes. La relación con el club ha tenido altibajos, unas veces creíamos que debía continuar, otras que no... Al final me senté con él, nos dimos un tiempo y cuando tuvimos esa conversación, muy sincera y honesta, me comentó que prefiere orientar su vida hacia otro lado que no sea el hockey. Sito prefiere orientar su vida hacia otro lado Guido Pellizzari. Se le ficha por una circunstancia excepcional, para cubrir las lesiones de Bruno [Saavedra] y Dava [Torres]. La relación del club siempre fue honesta. Muy agradecido porque es un soldado y un profesional como la copa de un pino que lleva viviendo fuera de casa y con su familia a cuestas desde los 20 años.

Fran Tombita. Lo mejor para el club y para él es que se vaya cedido. En la progresión de todos los jugadores hay un proceso de aprendizaje. La temporada pasada dio un salto tremendo, este año ha seguido progresando pero no a la exigencia que requiere el Liceo. Entendemos que es necesario jugar muchos minutos y el Lleida es un club perfecto para él. Contamos con él para nuestro futuro.