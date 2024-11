El Liceo inicia la reconquista de la Champions en Italia

El Deportivo Liceo renueva su ilusión por la Champions. La magia y el prestigio de la máxima competición continental embrujan al club coruñés, especialmente a su técnico Juan Copa y a los capitanes Dava Torres y César Carballeira. Es el único gran título que falta en su palmarés. Los tres pilares del actual proyecto verdiblanco quieren unir un gran éxito internacional a las vitrinas del Colegio Liceo La Paz. Allí reposan las tres Copas de Europa, una Liga de Campeones y dos Ligas Europeas, la última en 2012. Bajo la denominación de WSE Champions y con un nuevo formato de competición, el camino de la reconquista empieza esta noche en Trissino (20.45 horas, WorldSkate TV).



Localidad italiana de 8.641 habitantes al noroeste de la bota, entre Verona y Vicenza, es conocida precisamente por su equipo de hockey y también por una noticia que hizo temblar a toda la región del Véneto en 2013: una empresa química protagonizó la mayor contaminación de agua potable para el riesgo humano en la historia reciente de Europa. Hasta allí viajó el Liceo en otra semana de tres partidos, con las pilas cargadas después de encadenar tres victorias en la OK Liga, a cada cual más convincente: Sant Just (1-0), Alpicat (1-5) y Calafell (6-3).



“Venimos de una semana muy buena para nosotros, ganando tres partidos consecutivos, estamos con confianza y vamos a ver si tenemos esa mentalidad para jugar bien y llevarnos algo positivo para Galicia”, desea Juan Copa, que cumplirá en el PalaDante su partido 297 como entrenador liceísta, superando a Andrés Caramés en la lista con más encuentros en el banquillo. El técnico cuenta con toda la plantilla salvo Pablo Cancela, operado de una rotura en el ligamento cruzado de su rodilla. La única duda está en la portería: Martín Rodríguez parece haberle ganado la partida a Martí Serra, pero en el último encuentro sufrió una contractura cervical y el técnico podría rotar.

Seis años sin cuartos

Tercer clasificado en la OK Liga, retorna a la máxima competición europea con el sabor amargo de las dos últimas participaciones, eliminado en la fase de grupos. En la temporada 2022-23 se quedó fuera de los cruces en el último partido, en casa contra el Oliveirense (2-3). El pasado curso no llegó a ganar un partido. Cerró la liguilla con dos empates y cuatro derrotas. No alcanza las eliminatorias desde la campaña 2017-18. Y no se acerca al título desde la exitosa Final Four de Lodi en 2012, cuando logró su último título.



La Champions 2024-25 cambia de formato. Tras una dura fase previa que evitó el Liceo y en la que se cayó el Sporting de Portugal, vigente campeón, doce equipos quedaron repartidos en dos grupos de seis. Los cuatro mejores de cada uno avanzarán a cuartos, que se disputarán a doble partido y de los que saldrán los clasificados para la Final Four.



Ese es el objetivo del equipo coruñés, que está encuadrado en el grupo B con tres portugueses, Benfica, Oliveirense, Valongo, el francés Dinan y el italiano Trissino, su primer rival. Copa no esconde su ambición: “El objetivo es coger una de las cuatro plazas que nos lleve a los cuartos de final. Iniciamos con un partido complicado en Trissino, un equipo muy reforzado, con individualidades muy fuertes e internacionales italianos, argentinos y portugueses”, avisa el técnico.



Campeón en el plante

Inesperado campeón de la Champions 2021-22 en la que los grandes clubes le dieron plantón a la World Skate Europe y jugaron la oficiosa Golden Cup en A Coruña, el Trissino tiene en sus vitrinas tres ligas (1978, 2022 y 2023) y dos copas (1974 y 2023). Es el líder invicto y equipo más anotador de la actual Serie A –47 goles en seis partidos– y en sus filas militan algunos de los jugadores que forman la columna vertebral de la selección italiana: Stefano Zampoli, Bruno Sgaria (porteros), Andrea Malagoli, Davide Gavioli o Giulio Cocco.



El último verano se reforzaron con el portugués Alvarinho, que suma nueve goles en la Serie A, solo por debajo de Gavioli (10), máximo artillero del equipo. En sus filas también están el goleador español Jordi Méndez, formado en el Igualada y que pasó por el Amatori Lodi antes de fichar por el Trissino, y el veterano exliceísta Nalo García (41 años), que vistió la camiseta verdiblanca dos temporadas (2007-2009) con un saldo de 41 goles en 101 partidos.



Hay que remontarse 25 años atrás para encontrar el único precedente del Liceo contra el Trissino. El equipo coruñés se cruzó con el italiano en los octavos de final de la Copa CERS 1998-99. Ganó el partido de ida en el Palacio de Riazor (5-4) con goles de Monserrat (2), Carlitos López, Miguel Calero y Miguel Ángel Sánchez y el propio Sánchez anotó un hat-trick en la vuelta (2-3). Tres meses después, el capitán Facundo Salinas levantó la segunda Copa CERS, el mítico trofeo que se rompió durante la celebración en Riazor.