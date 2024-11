El Liceo se sacude la ansiedad en Alpicat (1-5)

El Liceo sonríe en Lleida. Allí había logrado su primera victoria a domicilio de la temporada en la segunda jornada en el que fue único partido en el que marcó más de dos goles (4-6). Y allí volvió para medirse al Lleidanet Alpicat, en una pequeña localidad de seis mil habitantes a nueve kilómetros de la capital, y volver a recuperar el olfato de cara a portería para imponerse por 1-5. Los verdiblancos mantuvieron la solvencia defensiva del encuentro del domingo frente al Sant Just (1-0), fueron pacientes cuando se vieron por debajo en el marcador, sin salirse del plan, y aprovecharon sus ocasiones para, con un marcador favorable, librarse de la ansiedad y desatar su juego y arsenal.

Era la primera vez que el Liceo jugaba en Alpicat, en una cancha Antoni Roura que se estrena en la OK Liga. Los primeros minutos, por lo tanto, fueron de aclimatación, de ajustar las frenadas, y con un equipo local que no tenía miedo y que pese a ser un recién ascendido y colista (a pesar de que no había perdido ningún partido), aprovechaba que estaba más cómodo para apretar. Avisó Iago Vázquez en el minuto cuatro, con un tiro al palo. El mismo protagonista del gol. Porque un disparo suyo generó problemas a Martín Rodríguez que en un error en el que entre él mismo y Miquel Serret, que metió el stick, introdujeron la bola en la portería.

Otra vez por detrás en el marcador. Otra vez a intentar remontar. Pero no dio tiempo a despertar a los fantasmas. Porque la reacción fue inmediata. César Carballeira encontró una bola muerta en el área y encontró la autopista hacia las redes con un fuerte disparo. No había pasado ni medio minuto. Importante. Aunque el Alpicat siguieron insistiendo, con más peso hacia la portería contraria, y con el palo a tiro de Ballestero y una gran parada de Martín Rodríguez con el casco evitaron que los locales se volvieran a poner por delante.

Los verdiblancos resistieron, también cuando llegó el momento de las rotaciones. Juan Copa utilizó esta vez a todos los integrantes del banquillo, incluido Bruno Saavedra, que el domingo contra el Sant Just no disputó ni un minuto por decisión técnica. Los recambios mantuvieron el rigor táctico y permitieron que poco a poco el Liceo fuera haciéndose con el mando del juego. Y con él, llegaron los goles. Avisaron en una transición rápida, iniciada por Ferruccio y en la que Copa buscó a Xaus en el segundo palo. También con un dispro de Carballeira.

Despegue antes del descanso

Pero fue otro cañonero el que consiguió batir a un hasta entonces muy seguro Xavier Bosch. Nil Cervera llegaba al Liceo con su potente disparo como uno de sus sellos de identidad y por más que lo había intentado, no había tenido suerte de cara a gol. Hasta el minuto 20 del partido en Alpicat. El catalán conectó el stick y su chut se conviritó en el 1-2. Primer gol oficial con la camiseta verdiblanca. Lo necesitaba. Como también Fabrizio Ciocale, el siguiente en marcar. El argentino cazó una bola en el área y no perdonó. Los de Juan Copa se iban con dos goles de ventaja al descanso por primera vez en toda la temporada.

Con el marcador a favor el Liceo jugó mucho más cómodo, sin esa ansiedad que le atenazó en otros partidos. La segunda parte, salvo alguna llegada puntual del Alpicat, fue toda suya. Con un Martín Rodríguez muy seguro bajo palos, los jugadores del equipo coruñés pusieron en su punto de mira la portería contraria. Las ocasiones se acumulaban. Algunas tan claras como el pase filtrado de Dava Torres para dejar solo a Ciocale frente al portero local, que tapó bien los huecos.

Sentencia

El argentino se desquitó en la jugada siguiente en la que un buen robo en el centro de la pista permitió la salida rápida a la contra en la que definió a la perfección mandando la bola a la escuadra. Ya no era que el Liceo ganase, sino que estaban marcando jugadores que necesitan esa confianza en forma de goles. No le llegó sin embargo ese refuerzo a Tato Ferruccio. Volvió a jugar un buen partido, pero sin la suerte de ver puerta, ni siquiera con la directa por la décima falta local.

Los últimos minutos fueron un monólogo verdiblanco. Con ocasiones claras para Arnau Xaus, Ciocale, Jacobo Copa y también Dava Torres, más generador que rematador. El que cerró el marcador fue de nuevo Nil Cervera, con otro disparo para culminar una contra. Amagó, con eso descolocó a Bosch, y marcó casi a placer. Victoria cómoda. Al fin. Porque ahora la carretera se empina: el domingo, el Calafell en el Palacio de los Deportes de Riazor y la semana que viene, debut en la Liga Europea con viaje a Trissino el jueves y partido de liga el sábado en Noia (y el jueves siguiente el Oliveirense en A Coruña).