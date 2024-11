Liceo 6-Calafell 3 | El Liceo ya está aquí

Tardó siete jornadas, pero el Liceo ya está aquí. Felicidad, sonaba en la megafonía del Palacio de los Deportes de Riazor cuando terminó el partido. Una versión de la famosa canción de Romina y Albano que resumía a la perfección el estado de ánimo de un equipo verdiblanco, que se impuso por 6-3 al Calafell en algo más que una victoria. Una ratificación de que el trabajo iba por el buen camino, como habían insistido una y otra vez. Una consolidación en la clasificación, ya tercero con 15 puntos. Un triunfo ante un rival de entidad. Sin peros. Y con la participación de todos los jugadores de la plantilla (salvo el lesionado Pablo Cancela), incluidos los dos porteros, y los goles de Saavedra y Copa, que eran los que faltaban en la fiesta. Poco más se puede pedir. La felicidad.

El triunfo se encaminó en los primeros minutos gracias a la ley del ex. Al Liceo siempre le había tocado sufrirla en contra. Sin ir más mejos, Pablo Álvarez es el jugador en activo que más goles le ha marcado. Contra el Calafell fue al revés. Parecía que Arnau Xaus metía a gol todas las bolas que tocaba. No tardó en comprobarlo. Al minuto y poco, Tato Ferurruccio luchó una bola en la esquina y la cedió atras hacia el área, una acción que pilló por sorpresa a toda la defensa visitante, pero no a Xaus, atento en el centro. Solo tuvo que empujarla. Era el primero.

Poco después, el segundo. Jepi Selva vio azul por una acción sobre Ferruccio. El argentino también siempre estaba en el ajo. Xaus se fue al punto de la directa, le hizo unos cuantos amagos a su excompañero Gerard Camps y para dentro. Segundo en el minuto cinco. Y como no hay dos sin tres, llegó el tercero. Con los mismos protagonistas. Una bola al área que mandó Ferruccio y el catalán, atengo al rechace, marcó el 3-0. Tres goles en siete minutos. Y aún pudo anotar segundos después el cuarto, con otra directa tras otra azul a Sergi Miras. La magia se le acabó.

El Liceo pasó unos minutos más comprometidos. Porque no pudo aprovechar la superioridad, para la que Juan Copa utiizó la velocidad y la potencia de Nil Cervera y Jacobo Copa, saliendo desde el banquillo. Y se encontró con una azul en contra, a Ferruccio. Sergi Folguera falló la directa ante un Martín Rodríguez que cubrió el palo izquierdo, pero en superioridad, Sergi Miras (otro ex), conectó uno de sus torpedos a la escuadra.

El 'baby' Liceo

Tras la valla Juan Copa se mostraba cabreado. No parecía peligrar el marcador, pero la azul sí que trastocaba en cierta medida sus planes y sus rotaciones. Aunque al encajar tan pronto, recuperó el cuarto jugador y apenas estuvo en inferioridad. Pudo sacar todo su fondo de armario, con el quinteto de los adolescentes en pista. Fabrizio Ciocale (25 años), Nil Cervera (21), Bruno Saavedra (19) y Jacobo Copa (18). El futuro. Y entre los cuatro fabricaron el cuarto. Robo, Ciocale encabezó la transición a la contra, amagó el tiro para pasársela a la derecha a Copa y este, al primer toque, la mandó al segundo palo donde llegaba a toda velocidad Saavedra para empujar la bola a las redes.

Se abrazaban los dos benjamines. Hace no tanto hacía esa jugada en el Dominicos en OK Plata. Ahora ya lo hacen con los grandes. Solo iban 13 minutos de juego pero la primera parte había ido a toda velocidad. Bajó un poco el ritmo, también porque al Liceo ya no le interesaba imprimirle velocidad al encuentro, sino calma. Que las posesiones se hiciesen largas y así fuesen pasando los minutos hasta llegar al descanso. El Calafell era el que tenía que dar un paso al frente. Tuvo varias llegadas, encontrándose con Martín Rodríguez ganándose a pulso su titularidad.

Reto de la segunda parte

La segunda parte se presentaba como otro reto. Los mini partidos dentro del mismo encuentro. Había que mantener un difícil equilibrio entre dejar que fuera el rival el que se la tuviera que jugar y no estar demasiado a la expectativa. Porque no había necesidad de arriesgar, pero a veces eso hace dar dos pasos hacia atrás y a estar demasiado encerrado en la propia portería.

El susto lo dio Martín Rodríguez, que recibió un golpe en el área y se quedó varios minutos tumbado en el suelo, recuperando el aliento. Se dio la casualidad que como coincidió con un tiempo muerto, solo el portero visitante y los árbitros se interesaron por el estado del meta coruñés. Martí Serra se ponía a calentar por si era necesaria su intervención, pero finalmente Rodríguez se levantó, se acercó a la valla junto al médico Javier Pombo y pudo seguir sin problemas.

Es más, hizo unas cuantas paradas antes de que Sergi Miras volviese a cargar la metralleta con otro disparo directo a la escuadra. Martín se estiró, intentando pararla con el casco, pero era imposible. Otra vez que el Calafell amenazaba con acercarse. Pero el Lieo pudo reaaccionar. En una bola dividia, a Jacobo Copa le hicieron un sándwich entre dos rivales, que lo estrellaron contra la valla. Jan Escala vio la azul en la jugada. Ferruccio falló la directa, pero en superioridad los verdiblancos movieron la bola hasta encontrar hueco. En una de estas circulaciones, Torres asistió a Carballeira, que dentro del área no perdonó a gol.

Cambio de porteros

Fue el momento en el que Martín Rodríguez dijo que no podía más. Juan Copa tuvo que cambiar porteros por obligación. El coruñés se tiraba en el suelo para ser atendido mientras entraba Martí Serra para sustituirle. Y en la primera jugada, gol del Calafell en una jugada en la que Carles Domenech asistió al segundo palo, donde Joaquín Olmos esperaba para hacer el tercer tanto de su equipo.

De nuevo el Liceo tenía que reaccionar para impedir que el rival creyera en la remontada. Y de nuevo lo hizo a la contra y con algunos de los mismos protagonistas del cuarto. Ciocale lanzando la contra y asistiendo para un Jacobo Copa que marcó su primer gol con la camiseta verdiblanca. Con el de Saavedra de antes y el de Copa después, ya se han estrenado todos los jugadores de la plantilla.

Y aún quedaban diez minutos. El partido tenía de todo. La segunda parte también, salvo faltas del Calafell. El número no se movió de su marcador hasta que ya solo quedaban seis. La novena del Liceo lo hizo cuando restaban cinco. El Calafell lo intentó a la desesperada. Martí Serra fue entonces el que continuó con el trabajo de su compañero para cerrar la portería y una importantísima victoria que pone al Liceo tercero antes de otra semana complicada con viaje a Italia para debutar el jueves en la Champions contra el Trissino y el sábado enfrentarse al Noia en Sant Sadurní en la novena jornada liguera.