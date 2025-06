Carlos Resch: “Habrá algún fichaje mediático muy importante”

Carlos Resch (A Coruña, 1966) volvió a la presidencia del OAR el pasado verano con un objetivo claro: lograr el ascenso a División de Honor Plata. Tras una temporada regular excelsa y una épica fase de ascenso organizada por ellos, el Attica 21 Hotels OAR Coruña lo consiguió. La próxima temporada disputarán la segunda competición del balonmano nacional, así como la Copa del Rey, donde podrían llegar a medirse a equipos de primerísimo nivel como el Barcelona.

¿Por qué decide volver a ocupar la presidencia?

Estuve en una etapa anterior entre el 1996 y el 2000 como consecuencia de mi trayectoria en el club. En el año 2000 me desvinculo, aunque sigo pendiente del OAR toda mi vida. A raíz del fallecimiento de Pablo Aguirregabiria en 2023, se genera un vació. Los sponsors principales, Galitrans y Attica 21, piensan que hay que darle un cambio al club y hacer una apuesta decidida por el ascenso. Desde el punto de vista organizativo piensan que hay que cerrar etapas, hacer las cosas de otra manera, y me proponen la posibilidad de volver al club.

¿Cómo fue ese retorno?

Empezamos a montar una estructura de club nuevo, intentando profesionalizarlo mucho. Empezamos a buscar jugadores de nivel alto con los que afrontar el objetivo del ascenso. Lo primero fue un entrenador que pudiera llevarnos a ese objetivo. Pensamos en Nando, que ya había ascendido con otro equipo, un entrenador totalmente profesional y dedicado única y exclusivamente al balonmano.

Lo que queríamos era un ambiente volcado con el OAR, que el pabellón fuera una caldera, y lo conseguimos. La gente que apoya al OAR es muchísima más que cuando empezó la temporada

¿Qué resumen hace de la temporada del equipo?

Empieza la pretemporada el 1 de agosto y nos marcamos el objetivo del ascenso. Empezamos con la Copa Galicia y la ganamos jugando la final en A Coruña. A partir de ahí empezamos la competición regular, en la que costó un poquito adaptar a los diez nuevos jugadores. En la jornada tres perdemos con el Carballal dando una sensación no muy buena, pero a partir de ahí enganchamos diecisiete victorias seguidas. Eso nos da una tranquilidad en cuanto a que casi seguro íbamos a estar de la fase de ascenso, lo que nos permite a la directiva empezar a mover todas las gestiones para tener más posibilidades de organizarla en A Coruña, cuestión que creíamos crucial para obtener el ascenso. Es una ventaja competitiva.

El ambiente en el pabellón fue impresionante durante la fase de ascenso.

Era lo que pretendíamos. Le dimos prioridad a nuestra gente con la venta de entradas. Éramos conscientes de que el aforo era limitado y podíamos tener una demanda muy grande. Lo que queríamos era un ambiente volcado con el OAR, que el pabellón fuera una caldera, y lo conseguimos. Además, los partidos fueron épicos los tres: ganamos el primero por un gol después de ir perdiendo de ocho, el segundo lo empatamos a falta de tres segundos y el tercero necesitábamos ganar por dieciséis goles y lo conseguimos. Al final, el resumen de la temporada es que conseguimos el objetivo del ascenso y otro que es tan importante como ese: aumentar la masa social y el sentimiento hacia el OAR en la ciudad.



La gente que apoya al OAR es muchísima más que cuando empezó la temporada. Hemos crecido 1.200 seguidores en Instagram y la fase tuvo picos de 11.000 visualizaciones simultáneas en directo. Eso nos hace pensar que hay mucha gente que sigue al OAR. Creo que el conocimiento del club que hay en la ciudad ahora es mayor que en agosto, con la repercusión en medios y las recepciones en instituciones, Coliseum y Riazor.

Quizás lo que más me dolió de las comunicaciones en redes es que alguna llegase desde A Coruña, no me gustó nada

¿Se han rebajado ya las pulsaciones de esos tres días?

Sí. La verdad es que pusimos a prueba el corazón porque fueron situaciones muy complicadas. Quizás nos tiramo un órdago en cuanto a que pretendíamos que fuese lo que fue: conseguir el éxito deportivo y el éxito social. Evidentemente no preparamos un guión para sufrir en los tres partidos, hubiese estado mejor que ganásemos de diez goles cada partido y hubiese sido mucho más cómodo, pero desde el punto de vista de generar afición fue mejor lo que sucedió. Es una épica y hemos aprovechado esa sitaución.

¿Cómo vivieron a nivel interno las acusaciones con respecto al partido de Córdoba?

Yo lo vi como un mal perder. Levantar ese tipo de insinuaciones o incluso afirmaciones en algún caso me parece algo que no se debe hacer. Dentro del club hablamos que no íbamos a responder a nada bajo ningún concepto y se le dieron instrucciones a los jugadores de que no contestasen en redes sociales. Fue una situación reprochable, pero para mí está pasado, no le vamos a dar importancia. Quizás lo que más me dolió de las comunicaciones en redes es que alguna llegase desde A Coruña, no me gustó nada. Conseguimos algo que debe ser valorado y no de alguna manera insinuar que lo hemos conseguido porque yo en el descanso fui con un maletín a darle dinero a los de Córdoba. Nosotros ni insinuamos en ningún momento ningún tipo de acción para que ellos de alguna manera bajasen el pistón en nuestro partido.

Cuando nos enfrentemos a Zaragoza, ni lo voy a recordar, porque no conduce a nada. Me alegro de que finalmente hayan ascendido

¿Cree que queda algún ‘pique’ con Zaragoza ahora que finalmente han ascendido por la renuncia de La Roca?

Cuando nos enfrentemos a Zaragoza, ni lo voy a recordar, porque no conduce a nada. No va a conducir a ningún lado el hacer reproches, toca borrón y cuenta nueva, es agua pasada. Me alegro de que finalmente hayan ascendido. Zaragoza es un proyecto que desde el principio apostó por ascender, un proyecto sólido desde el punto de vista económico.

¿El OAR tiene asegurada su participación en Plata?

La viabilidad económica del club está garantizada. Es un proyecto a tres años y los sponsors están plenamente comprometidos. El presupuesto que vamos a manejar se multiplica por más de dos con respecto a Primera Nacional. Estamos intentado formar una plantilla que nos permita tener la sensación de que vamos a permanecer en la categoría sin problemas. Pero va a haber que trabajarlo, porque somos novatos. Estamos intentando formar una plantilla muy competitiva que nos permita tener cierta confianza en que vamos a conseguir el objetivo, que es la permanencia. Y desde la permanencia consolidar al club en esa categoría.



El tirón del OAR ahora mismo es muy bueno, se nos han ofrecido muchísimos jugadores



¿Ya están trabajando en la nueva plantilla?

Gran parte de la plantilla ya está formalizada, quedan dos o tres retoques. El tirón del OAR ahora mismo es muy bueno, se nos han ofrecido muchísimos jugadores. A todos aquellos jugadores a los que hemos propuesto renovar, han renovado. Ahora mismo están renovados ocho jugadores, cuatro que no siguen y cinco que estamos hablando con ellos. A día de hoy ya hemos hecho cinco fichajes y tenemos en cartera otros dos. Habrá alguno mediático, muy importante, porque va a haber jugadores que vienen de categoría superior a la actual, procedentes de Asobal o que de alguna manera han militado en Asobal en algún momento reciente. La idea es conformar una plantilla que nos dé cierta seguridad de que no vamos a descender.

¿Y Nando?

Nando está renovado desde hace tiempo. Teníamos una confianza plena en su trabajo y daba igual la categoría. El primer equipo se va a profesionalizar. Habrá preparador físico, gente dentro de la parte de fisioterapia con mayor dedicación... Eso es lo que duplica el presupuesto. Los jugadores ahora van a entrenar prácticamente todos los días, pero sesiones no solo físicas, también técnico-tácticas. La dedicación va a ser mucho mayor desde todos los sectores.

Soy un romántico y sigo creyendo en el orgullo de pertenencia y en su importancia

¿Qué importancia le dan a la base del club?

Va a haber una reorganización importante. Tenemos que enfocar la base como algo que alimente al primer equipo. Hay que forma jugadores para que puedan llegar ahí y eso requiere profesionales en la formación. La idea es generar más equipos, al menos un infantil masculino y otro femenino y vamos a intentar llegar a más colegios. Pero hay un problema, que es la disponibilidad de pistas, para lo que hemos pedido una reunión urgente con el Ayuntamiento. La disponibilidad que tenemos ahora nos limita el crecimiento de la base, tener a 25 niños en medio campo no te puede dar una buena formación. Si queremos crecer, necesitamos más pistas, y ahí entra el Ayuntamiento. Soy un romántico y sigo creyendo en el orgullo de pertenencia y en su importancia.

¿Qué significa la figura de Pablo Aguirregabiria para el OAR?

Yo me acordé mucho de él cuando ascendimos porque fue una persona que hizo que el OAR subsistiese. Se dedicó en cuerpo y alma al OAR y , con sus fallos, sus éxitos, su manera de trabajar, su personalidad (que era mucha la que tenía), hay que brindarle parte del éxito a Pablo. Creo que fue alguien que marcó historia en el OAR y que, como dato, diré que lo fiché yo cuando estaba en el 2000 y hasta que falleció en 2023 permaneció en el OAR. Su dedicación está fuera de toda duda y creo que hay que reconocer a las personas y, en este caso, hay que reconocer el trabajo que hizo.