Epi deja de ser el entrenador del Leyma Básquet Coruña

Diego Epifanio, 'Epi', y el Leyma Básquet Coruña separan sus caminos. Lo que era casi un secreto a voces en la ciudad desde hace unas semanas se ha hecho realidad este miércoles. El club ha anunciado a través de un comunicado que Epi deja de ser su entrenador.

El técnico que consiguió llevar al Básquet Coruña hasta la máxima categoría del baloncesto español se marcha de la ciudad con el reconocimiento de la afición pese a que la aventura en la ACB solo ha durado una temporada.

El pasado 28 de mayo, en la rueda de prensa anterior al último partido de la temporada, Epi fue cuestionado sobre si sería su último partido al frente del equipo en el Coliseum: “Puede ser, sí. Es una posibilidad que acabe la temporada y que el club comunique que Epi no sigue, pero yo seguiré como siempre: trabajando hasta el último día y preparar el partido la mejor manera posible e intentando disfrutar, que es una cosa que no hemos hecho casi nadie. No todos los proyectos ni entrenadores tenemos la suerte de estar en la Liga ACB y es un partido para disfrutar y despedir la temporada”.

Además, se mostró "agradecido" por los tres años vividos en A Coruña, con todo tipo de momentos. "Tres años dan para mucho: para discutir, para enfadarse, para reír, para celebrar… aunque este año menos. Pero alguna alegría nos hemos llevado para el cuerpo”, aseguraba.

"La entidad naranja agradece a Epi su demostrada profesionalidad y compromiso en las tres temporadas al mando del Leyma Coruña, especialmente su decisiva contribución al ascenso a la Liga Endesa tras obtener el título de campeones de la LEB Oro en la pasada campaña 2023-24", subraya el club coruñés en la nota de prensa en la que informó sobre el fin de la etapa del entrenador burgalés al frente del equipo.

Epi se ganó el cariño de la afición del Leyma y del vestuario desde su llegada a la entidad naranja. El Leyma cerró su primer curso con él en el tercer puesto de la liga regular de la LEB Oro, "la mejor clasificación alcanzada por los naranjas hasta la fecha", según apunta la propia entidad. Sin embargo, aquel curso no pudo ponerse el broche con un ascenso, ya que el Guipuzkoa Basket eliminó al os coruñeses en los cuartos de final.

La pasada campaña, el Leyma dio un paso adelante con el burgalés al frente y se proclamó campeón de la categoría de plata por primera vez en los casi 30 años del club. Además, el conjunto herculino disputó la final de la Copa Princesa.

Durante la temporada, 2024-25, el Leyma finalizó último de la ACB con 7 victorias y 27 derrotas. Pero tuvo el honor de ganar al Real Madrid y al Barcelona en el Coliseum.

"Epi ha pasado a formar parte de nuestra mejor historia y le deseamos todo tipo de éxitos en su nueva etapa a nivel personal y profesional. Nos ayudó a cumplir un sueño, siempre estaremos enormemente agradecidos y en deuda con él", ha señalado el presidente del club, Pablo de Amallo.