Zaka, un delantero "dinámico" para "complementar" a Barbero y Bouldini

“Cuando me miro a mí mismo y me comparo con otros jugadores, me siento un futbolista muy dinámico. Me gusta crear ocasiones para mí y para mis compañeros”. Son las palabras de Zakaria Eddahchouri, un delantero que ha llegado al Deportivo para complementar a Iván Barbero y Mohamed Bouldini, ofreciendo nuevas variantes para la punta de ataque de cara a lo que resta de temporada. El futbolista neerlandés, presentado esta mañana en Abegondo de forma oficial, responde a un perfil diferente a los dos arietes que ya estaban en la plantilla y Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, destaca que esa es una de las claves para explicar su fichaje.



“Es un delantero con movilidad que complementa a los delanteros que tenemos. Tiene una gran capacidad goleadora, con más de 30 goles en el último año y medio. Tiene capacidad técnica para combinar fuera del área, tiene movilidad, es ganador de duelos aéreos y es un delantero versátil que esperemos que nos aporte mucho en este futuro”, apunta Fernando Soriano sobre el jugador procedente del Telstar, equipo de la segunda división de Países Bajos.



Por su parte, Eddahchouri también tiene claro lo que puede aportar al equipo. El espigado futbolista, que ha firmado con el Deportivo hasta 2028, se define como un “jugador bastante completo” capaz de adaptarse a diferentes escenarios y contextos de partido: “Cuando me miro a mí mismo y me comparo con otros jugadores, me siento un futbolista muy dinámico. Puedo jugar en el área, puedo jugar desmarcándome por detrás de la defensa rival, soy bueno en el juego asociativo y también me gusta tirar y crear ocasiones para mí mismo y para mis compañeros. Soy dinámico. Y eso es lo que me ha hecho firmar por el Deportivo”.



El delantero neerlandés, que también cuenta con la nacionalidad marroquí, competirá por un puesto en el habitual 1-4-2-3-1 de Óscar Gilsanz con Barbero y Bouldini, dos puntas que, a pesar de su esfuerzo y trabajo, no están siendo capaces de dar un golpe encima de la mesa con su rendimiento de cara a puerta.



Iván Barbero ha portado hasta el momento con el papel de delantero titular para Gilsanz. La pasada temporada, bajo las órdenes de Imanol Idiakez, fue clave en el resurgir del Dépor en la segunda vuelta tras superar una lesión de menisco. El de Roquetas de Mar participó en 23 partidos, 17 como titular, y marcó once goles en la temporada del ansiado ascenso a Segunda División. Sin embargo, en la actual campaña le está costando más ser determinante. Ha anotado tres goles en 24 partidos (17 como titular), pero ninguno ha servido para cambiar el signo del encuentro. El punta almeriense sigue destacando por su honestidad en el esfuerzo, pero no está logrando imponerse en el área ni mantener el acierto de cara a puerta que tuvo el pasado curso.



Por su parte, Mohamed Bouldini llegó en verano procedente del Levante en una operación en la que el Deportivo tuvo que pagar por su traspaso. A pesar de haber logrado siete goles en media campaña con el Fuenlabrada y ocho en cada una de sus dos temporadas con el Levante, todas ellas en Segunda División, su adaptación en A Coruña no ha sido demasiado fructífera. Solo ha sido titular en cinco de los 14 partidos que ha disputado y por el momento solo ha marcado un gol, aunque su cabezazo contra el Eldense permitió al Dépor sumar un empate en Riazor (1-1).



Tanto Barbero como Bouldini son delanteros de un perfil similar. Son ganadores de duelos aéreos, referencias para el juego directo y potentes en el apartado físico para proteger el esférico y descargar balones a sus compañeros, aunque la movilidad no es uno de sus puntos fuertes. En esa grieta puede colarse Eddahchouri, aunque el ex del Telstar dejó entrever que también puede desempeñar el rol de rematador de área. “Si no fuera así, no estaría aquí”, apunta el nuevo fichaje blanquiazul, que sin embargo pone el foco en el apartado colectivo: “Esa no es la cuestión principal. Lo importante es que podamos hacer lo máximo para ganar partidos. En este momento no pienso en eso. Básicamente quiero aportar y ayudar al equipo. Lo de marcar es secundario en este caso”, asegura la nueva pieza de un ataque que ahora cuenta con otro recurso diferente para actuar como ‘9’.

Una “decisión fácil”

Además de explicar las cualidades que puede aportar al Deportivo, Eddahchouri reconoce que no tardó en dar el paso de aceptar la propuesta realizada por la entidad coruñesa en el recién cerrado mercado invernal. “Cuando el Deportivo, un club del nivel del Deportivo, viene a por ti, es una decisión muy fácil. Fue un sí desde el principio”.



Su adaptación al fútbol español, según él, está siendo positiva y encuentra ciertas similitudes con la liga de su país: “Es una liga muy importante, una de las ligas con más nivel en plano táctico y en el técnico. En ese sentido se parece a la liga holandesa”, afirma el futbolista de 24 años.



El vestuario deportivista ha sido clave para facilitar su integración desde el primer día que pisó Abegondo, el pasado 31 de enero. “El equipo entero me ha ayudado. Desde el primer momento que entré en el vestuario, desde el jugador más joven al más veterano, me dijeron algo para ayudarme y me aseguraron que estarían ahí para mí en lo que hiciera falta. Me sentí muy bienvenido por parte de todos”.

Eddahchouri, en su presentación en Abegondo | Foto: Carlota Blanco



El delantero neerlandés ya hizo su debut como blanquiazul en la victoria del pasado fin de semana en Eibar (0-1) y estuvo a punto de marcar en una acción en el tiempo añadido que fue invalidada posteriormente por un fuera de juego milimétrico. Eddahchouri admite que su estreno en Ipurua se produjo en “un momento complicado en el partido”, pero destaca que “lo importante era sacar los tres puntos”: “Había que defender más que atacar, pero conseguir la victoria era lo fundamental”.



Antes de su estreno, Zaka, como le nombró Óscar Gilsanz en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento contra el Eibar, mantuvo conversaciones con el entrenador betanceiro y su cuerpo técnico para entender lo que esperaban de él. “Me explicaron lo que querían de mí, qué tipo de esfuerzos puedo hacer por el equipo para aportar el máximo. Me ayudaron mucho y estoy deseando contribuir en lo que me pidan”, recalca el futbolista nacido en Papendrecht, una localidad cerca a Rotterdam.

Deseando pisar Riazor

El Deportivo recibirá el domingo (18.30 horas) la visita del Almería, segundo clasificado y quizá el gran favorito al ascenso a Primera División. Será la oportunidad de Eddahchouri de hacer su estreno en el estadio de Riazor, un escenario que, según él, está loco por pisar: “Por supuesto. He visto videos del estadio y es precioso. Estoy deseando jugar allí. También he visto cómo la afición siente el equipo y lo ha apoyado durante tantos años. Así que estoy muy entusiasmado por jugar en Riazor”.



Por último, a pesar de llegar al Deportivo como el actual máximo artillero de la segunda división neerlandesa en la temporada 2024-25 (17 tantos), Eddahchouri prefiere no fijarse una cifra concreta de goles de cara al segundo tramo de campaña con la camiseta blanquiazul. “No estoy pensando en una cifra de goles, soy un jugador que intenta dar el máximo y hacerlo lo mejor posible. No estoy pensando en eso, solo en esforzarme al máximo”.



El ariete tampoco siente una presión añadida por marcar y admite que trabaja en el plano psicológico para mantener la ambición sin perder el foco del bien colectivo: “No siento ese tipo de presión. Cuando eres futbolista, tienes que creer en ti mismo y en el equipo, y yo trato de dar el máximo”.