Eddahchouri: "Soy un jugador bastante completo"

Zakaria Eddahchouri, uno de los fichajes del Deportivo en el mercado de invierno, compareció en rueda de prensa en Abegondo para analizar sus primeras impresiones como jugador blanquiazul. El delantero neerlandés, que ya debutó en la victoria en Eibar (0-1) y estuvo a punto de marcar, valoró su fichaje, los objetivos en el club y su perfil como futbolista, entre otros aspectos.

¿Cómo fue el fichaje?: "Cuando el Deportivo, un club de la altura del Deportivo viene a por ti, es una decisión muy fácil. Fue un sí desde el principio".

Adaptación al fútbol en España: "Es una liga muy importante, una de las ligas con más nivel en lo táctico y en lo técnico. En ese sentido se parece a la liga holandesa. Y ya me tarda poder debutar en casa".

Sensaciones en el debut: "Fue un momento especial hacer mi debut con el Deportivo. Se produjo en un momento complicado en el partido, pero lo importante era sacar los tres puntos. Había que defender más que atacar, pero conseguir los tres puntos era lo importante".

Conversaciones con Óscar Gilsanz: "Hablé con el entrenador y el cuerpo técnico antes del debut y me explicaron lo que querían de mí. Me dijeron qué tipo de esfuerzos puedo hacer por el equipo para aportar el máximo. El cuerpo ténico y el entrenador me ayudaron mucho y estoy deseando ayudar en lo que me pidan".

Cifra de goles: "No estoy pensando en una cifra de goles, soy un jugador que intenta dar el máximo y hacerlo lo mejor posible. No estoy pensando en eso, solo en esforzarme al máximo".

Zakaria Eddahchouri, en rueda de prensa | Foto: Carlota Blanco

Perfil de futbolista: "Soy un jugador bastante completo. Cuando me miro a mí mismo y me comparo con otros, me siento un futbolista muy dinámico. Puedo jugar en el área, puedo jugar desmarcándome por detrás de la defensa rival, soy bueno en el juego asociativo y también me gusta tirar y crear ocasiones para mí mismo y para mis compañeros. Soy dinámico. Y eso es lo que me ha hecho firmar por el Deportivo".

El equipo demanda un delantero rematador de área: "Lo importante es que podamos hacer lo máximo para ganar partidos. En este momento no pienso en eso. Básicamente quiero ayudar, aportar y ayudar al equipo. Lo de marcar es secundario en este caso".

Jugadores que han facilitado la adaptación: "El equipo entero me ha ayudado. Desde el primer momento que entré en el vestuario, desde el jugador más joven al más veterano, me dijeron algo para ayudarme y me dijeron que estarían ahí para mí en lo que hicera falta. Me sentí muy bienvenido por parte de todos".

¿Ganas de jugar en Riazor?: "Por supuesto. He visto videos del estadio y es un estadio precioso. Estoy deseando jugar en el estadio. También he visto cómo la afición siente el equipo y apoya al equipo durante tantos años. Así que estoy muy entusiasmado por jugar en Riazor".

Presión por hacer goles: "No siento ese tipo de presión. Cuando eres futbolista, tienes que creer en ti mismo y creer en el equipo y yo trato de dar el máximo".