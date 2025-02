Eddahchouri, a centímetros del debut soñado

Zakaria Eddahchouri tuvo un debut discreto con el Deportivo, pero estuvo a centímetros de convertirlo en un estreno soñado. Apenas tuvo protagonismo con el balón, limitado a un rol de brega en los duelos aéreos, pero en su única ocasión clara rozó el gol. En el tiempo añadido, se desmarcó con inteligencia para recibir un pase filtrado de Ximo Navarro y, tras perfilarse con cierta dificultad, envió el balón fuera por escasos centímetros. La acción quedó invalidada por fuera de juego, pero la repetición mostró que su posición era milimétrica, en línea con Sergio Cubero a simple vista. De haber acertado en la definición, el VAR podría haber cambiado la historia de su primer partido con la blanquiazul.



El delantero neerlandés de origen marroquí saltó al terreno de juego de Ipurua en el minuto 70 en lugar de Iván Barbero, autor involuntario de la asistencia a Ximo Navarro tras un remate a puerta. Eddahchouri se situó como ‘9’ en un contexto en el que el Deportivo ya había dado un paso atrás a la espera de sentenciar el partido en un contragolpe.



Después de un resbalón en su primera acción, el ex del Telstar fue el primer defensor en la tímida presión del equipo coruñés, ya colocado en un bloque bajo. A pesar de no ser un escollo real en los primeros pases del conjunto armero, Eddahchouri sí aportó en los duelos aéreos en sus primeros minutos como blanquiazul. De hecho, finalizó el partido con cuatro disputas aéreas ganadas de las seis en las que estuvo involucrado.

"Zaka estuvo bien en las disputas aéreas, estos minutos le van a venir bien"



Fue su principal misión en una recta final de encuentro en el que el Dépor apenas tuvo la posesión. Y así lo destacó Óscar Gilsanz tras el encuentro: “Zaka hizo el debut, salió con mucha energía y muchas ganas. Estuvo bien en las disputas aéreas y fue la primera barrera para la salida de balón del Eibar. Es su primera aparición, se está adaptando poco a poco y estos minutos le van a venir bien”, comentó el betanceiro.



Eddahchouri tocó el cuero nueve veces en su estreno y solo pudo intervenir en el juego con el balón controlado en un par de acciones. En la primera, hizo un control y realizó una apertura rápida a la banda para dar velocidad a una contra. Y en la segunda y última, ya en el tiempo añadido, tuvo la oportunidad de abrir su cuenta como goleador. El delantero se desmarcó a la espalda del central Arambarri y Ximo Navarro, tras una diagonal en conducción, le puso el esférico en ventaja para encarar al meta Jon Mikel Magunagoitia. Eddahchouri tuvo problemas para equilibrarse mientras se acomodaba para disparar y finalmente definió con el pie derecho con un remate que se fue ligeramente desviado. El asistente levantó el banderín para señalar fuera de juego al término de la acción, pero las imágenes no confirmaron la posición ilegal del atacante, ya que Sergio Cubero se quedó enganchado en defensa.



El nuevo delantero del Deportivo, que el pasado fin de semana marcó un doblete con el Telstar en la victoria ante el Ajax sub-21 en la segunda división de Países Bajos (3-0), completó su actuación con dos pérdidas de balón en disputas contra el central Anaitz Arbilla, una falta cometida y un 66,6% de acierto en el pase (4 completados de 6 totales), un porcentaje condicionado por los duelos aéreos en los que estaba totalmente aislado.

Denis Genreau, sin minutos

El otro fichaje deportivista de la semana, el centrocampista australiano Denis Genreau, no tuvo la oportunidad de debutar después de realizar un solo entrenamiento con el equipo. No obstante, Óscar Gilsanz admitió que el ex del Toulouse va a aportar “otras opciones en el mediocampo”.

"Nos va a aportar capacidad para tener el balón y fabricar juego"



“Denis llegó el viernes por la tarde, el sábado entrenó, ya viajamos, y se irá adaptando. Evidentemente hay que ir trabajando con él , igual que con Zaka, durante la semana. Nos va a aportar otro tipo de futbolista en el centro del campo, con capacidad para tener el balón, ofensivo, capaz de ocupar el mediocampo y fabricar juego. También para cuando hay que poner el mono de trabajo como el que más. Nos tenemos que juntar y nos va a aportar otras opciones en el mediocampo”, admitió Gilsanz sobre los nuevos refuerzos deportivistas, un día antes del cierre definitivo del mercado de invierno.