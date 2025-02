López Rekarte hubiera apostado por otro futbolista para lanzar el penalti de Djukic

Luis María López Rekarte, exjugador deportivista entre los años 1991 y 1996, era uno de los futbolistas con más peso en el equipo coruñés. También con mayor personalidad. Hasta el punto de que muchos excompañeros y aficionados piensan que él debió haber sido el elegido para lanzar el decisivo penalti de final de Liga 1993-94 que chutó Miroslav Djukic.

Durante la presentación en San Sebastián del libro 'Mucho que decir y poco que contar', del periodista y escritor coruñés Javier Guillén, el exlateral dio su versión acerca de un lanzamiento fatídico, tras el que el Dépor se quedó con la miel en los labios al no poder paladear el título de Liga.

"Siempre había un par de personas elegidas para tirar los penaltis. Bebeto llevaba los dos últimos fallados y no quería tirar, Fran no se sentía en condiciones y entonces Djukic cogió la pelota automáticamente y se dirigió a tirarlo. Le pregunté a Djukic, ¿estás bien? Me dijo que sí", narró.

Sin pelos en la lengua, el exfutbolista vasco apuntó directamente al miembro de la plantilla que él hubiera escogido para un tiro desde los once metros tan determinante. Su apuesta no se ajustó para nada a los pronósticos, desatando la sorpresa entre los asistentes a la puesta de largo de la publicación de Guillén.

"Yo me hubiese decantado por Liaño porque era el más tranquilo del equipo en esos momentos, no le daba ni tiempo a pensar en lo que estaba haciendo", declaraba un hombre como Rekarte, muy poco proclive a aparecer en los medios de comunicación.

Aunque el Deportivo tuvo que conformarse con el subcampeonato de Liga en la campaña 1993-94, en absoluto significó un fracaso personal para el canterano de la Real Sociedad.

"No me sentí perdedor en ese partido, hemos empatado con el que ha quedado primero, entonces en Inglaterra existía un tercer partido pero aquí no, vamos por detrás, empatamos con el campeón. Yo diría que no eres perdedor", abundó.

Rekarte también confesó cómo fueron las horas previas, un año después del penalti errado por Djukic, a la consecución del título de Copa del Rey de 1995, precisamente también frente al Valencia.

En su opinión resultaron clave para motivar a su escuadra y poder alzar el entorchado del torneo del KO unas palabras que mantuvo con el entrenador Arsenio Iglesias después de la suspensión por la lluvia torrencial de la primera entrega de la final.

"Estábamos contentos porque era mejor jugar el martes que no esperar más pero en ese tiempo pasaron cosas, estábamos entrenando en el Calderón y le dije a Arsenio: 'hay que ir a por el partido (antes de la prórroga). Aunque sean solo quince minutos hay que ir a por el partido. Que ellos no se lo esperan. A por el partido'. Todo el mundo estaba pensando en la prórroga pero nosotros fuimos a por el partido", destaca.

Rekarte fue muy aplaudido el pasado sábado en el bar Copaiba, sede de la peña deportivista Trintxerpe en San Sebastián. Asistieron una treintena de personas, la mayoría emigrantes gallegos que residen en diferentes zonas de Euskadi.

Como en todas las presentaciones anteriores de 'Mucho que decir y poco que contar' se proyectó un documental donde se pudo ver a los jugadores del 'Súper Dépor' hablar sobre aquella época, además de algunos exfutbolistas del Valencia (Mijatovic, Quique Sánchez Flores, Serer...), además de Lendoiro, Roig, políticos como Paco Vázquez o diferentes periodistas y aficionados.

La próxima presentación tendrá lugar el lunes 10 de febrero a las 19.00 en el Fórum Metropolitano de A Coruña. Asistirán el periodista José Gerardo Fernández y el exalcalde de la ciudad herculina y confeso seguidor deportivista Xulio Ferreiro.