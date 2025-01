La zaga blanquiazul sigue entre algodones

El Deportivo mantiene a su zaga entre algodones a una semana de regresar a la competición, con un menor ritmo de trabajo para dos de sus centrales: Dani Barcia y Pablo Vázquez.



En el caso de Barcia se recupera de una lesión en el recto anterior de su pierna derecha y al igual que el jueves realizó una parte del entrenamiento con el grupo y la otra junto a las readaptadores blanquiazules Álex Canosa y Nando Martínez.



Por su parte, Vázquez volvió a ser el único de los jugadores de la primera plantilla que estuvo con trabajo personalizado, como ya había pasado en la primera sesión de enero, tras el regreso a los entrenamientos.



Una medida, con aún con más de siete días por delante antes del choque ante el Málaga, destinada sobre todo a la prevención y para bajar las cargas. El central valenciano ha jugado todos los partidos con el Deportivo en lo que llevamos ca campaña, siempre siendo titular. No obstante, en el encuentro contra el Mirandés se tuvo que retirar en el tramo final debido a unas molestias y ya no pudo volver a ingresar en el verde.



Vázquez, que ha sido compañero en el centro de la zaga tanto de Barcia como de Pablo Martínez, es además el jugador que más pases lleva, no solo del equipo (1293) sino de toda Segunda División.



Es de los futbolistas que, pese al cambio de categoría, no ha perdido protagonismo en el Deportivo.

Fue uno de los fijos en la etapa de Imanol Idiakez como técnico blanquiazul y lo continúa siendo ahora a las órdenes de Óscar Gilsanz. Una continuidad de la que ha gozado, en parte, gracias a su capacidad física, que le ha facilitado el esquivar, por el momento, las lesiones.



Pese a su veteranía eso no le impidió deshacerse en elogios hacia su compañero Dani Barcia cuando esté entró en lugar de Pablo Martínez, otro inseparable compañero suyo. “Yo no me esperaba el nivel que está dando Barcia. Estoy asombrado porque parece que lleva 200 partidos. Pronto va a llegar a Primera División. Tiene que estar tranquilo. Es humilde. Que sea consciente de que todo lleva su tiempo. Que no tenga ni prisa, ni pausa. Cuando juegue en Primera a ver si me contesta los WhatsApp”, comentaba el pasado mes de octubre entre risas en una comparecencia de prensa.

De momento, los jugadores se cuidan de cara a llegar en las mejores condiciones al retorno del equipo blanquiazul a la competición, el próximo 11 de enero ante el Málaga en La Rosaleda.