Mfulu: "Si viene gente a ayudar siempre serán bienvenidos"

El pivote franco-congoleño del Deportivo Omenuke Mfulu pasó este viernes por sala de prensa en Abegondo para expresar que no le incomodan los rumores acerca de posibles refuerzos en el eje de la medular, su demarcación natural.

"Si hay gente que viene para ayudar al equipo siempre serán bienvenidos, es el trabajo, estamos preparados para salidas y para entradas. Lo que viene será siempre bienvenido", destacó..

Vuelta al trabajo: Como siempre, con ganas e ilusión, contrento de ver de nuevo a los compañeros y al cuerpo técnico. Son pocos días de vacaciones pero disfrutamos.

Sin caras nuevas: No hay caras nuevas, conocemos a todos en la plantilla.

Acumulación de encuentros en enero: Son muchos partidos que tenemos que afrontar, empezamos a trabajar y esperamos sacar buenos resultados.

Molestias físicas pasadas: Estoy bien, al cien por cien, las molestias han pasado y vamos a seguir creciendo.

Distintas parejas de baile en la medular: Me siento cómodo con todos mis compañeros, el entrenador es el que elige el once y hay que estar preparados. No tengo problema en jugar con Soriano, Villares o cualquiera. Son todos muy buenos jugadores y muy buenas personas.

Fin de semana sin competición oficial: Los otros equipos tienen partidos este fin de semana, nosotros hemos perdido en Copa pero tenemos mucho tiempo para preparar el próximo partido (ante el Málaga), vamos a estar preparados.

Juego asociativo: No tengo ningún problema con este estilo de juego, vengo de Las Palmas, que veníamos de esta filosofía de juntar pases, me siento cómodo.

¿Mejor momento en el Deportivo?: Siempre es difícil volver a jugar cuando pasas un año sin hacerlo, todavía tengo un margen de mejora importante.

Objetivo personal de cara a la segunda vuelta: Seguir creciendo, jugando, disfrutar con los compañeros y tener buenos resultados.