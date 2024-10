Pablo Vázquez: "No me esperaba el nivel de Barcia, pronto llegará a Primera"

Pablo Vázquez, central del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar el arranque de campeonato del equipo blanquiazul, que marca la permanencia en Segunda División. El defensa, que lo ha jugado todo en la presente campaña, ve con optimismo el futuro y el próximo partido ante el Levante, el jueves a las 19.00 en el Ciutat de Valéncia.

Sensaciones: "La sensaciones no son buenas. Sigues rematando y a la mínima encajas y cuesta finalizar jugadas. Los síntomas del equipo son buenos. Generamos mucho y no nos queda otra que seguir confiando en lo que estamos haciendo".

Estado anímico de los atacantes: "Los veo bien. Son conscientes de que hay que mejorar en esa faceta. Están comprometidos, igual que los de atrás. Tenemos arriba calidad y experiencia de sobra para saber que van a estar a la altura y que van a empezar a enchufarlas pronto".

Partido contra el Levante: "Ya casi todos conocemos al Levante. Despliega muy buen fútbol. Va a ser un partido de tú a tú partecido al del Elche. Todavía no hemos profundizado mucho en el Levante. Son semanas extrañas. Tienes poco tiempo para recuperar y pensar en el próximo partido. Quizá es uno de los sitios más difíciles de categoría".

Tocados: "José (Ángel) y Nuke (Mfulu) no creo que estén en condiciones y que yo sepa Villares está a tope. Creo que Juan (Gauto) vuelve a entrenar con el equipo. Nuestro parte de bajas no es preocupante".

Gol del Eldense: "Regalamos un par de duelos en banda y en el carril interior. Luego meten el balón a la frontal y Godoy se saca un tiro que me sorprende, de parado y con el exterior. Me quedé sorprendido porque pensaba que la jugada iba a ir por otro sitio. El rechace le cae a ellos y yo creo que luego es un gran acierto del Eldense. Es de los pocos goles que nos han metido que digo 'poco se puede hacer'. Centro perfecto, timing perfecto y remate muy bueno".

Mejoría en el balómn parado defensivo: "Cuando te focalizas en algo y te pones a ello de verdad, parece que mejora. Sabíamos que era un problema que teníamos con el balón parado en contra. La gente es consciente de que no podemos regalar tanto en ese tipo de acciones".

Problemas con el balón parado ofensivo: "Igual el mayor culpable soy yo. Me está faltando la intuición del año pasado. Tuve dos remates bastante claros que debería haberlos metido. Asumo esa parte que a mí me toca. Ha habido partidos que no estado ni cerca de hacer peligro cuando siempre he metido goles. Ahora me estoy acercando un poco, pero me falta atinar. Esos goles hacen mucho porque abren partidos. Lo vimos el año pasado. Los 'Pablos' metimos diez goles entre los dos".

Pablo Vázquez, central del Dépor, en rueda de prensa | Foto: Quintana

Evolución de Dani Barcia: "Yo no me esperaba el nivel que está dando Barcia. Estoy asombrado porque parece que lleva 200 partidos. Pronto va a llegar a Primera División. Tiene que estar tranquilo. Es humilde. Que sea consciente de que todo lleva su tiempo. Que no tenga ni prisa ni pausa. Cuando juegue en Primera a ver si me contesta los WhatsApp".

Comparativa con el curso pasado: "El fútbol y el deporte se mide por los resultados, es una evidencia. Si entrenas bien y haces muchas cosas bien, pero no ganas, no tiene sentido. Pero nosotros necesitamos quedarnos con algo. Nos quedamos con que somos el equipo con más remates, con más posesion en campo contrario, que menos remates recibe, que más pases da en zona de finalizacion... Tenemos la obligación de quedarnos con eso. Yo juego todos los días con 70 metros a la espalda. Nosotros somos valientes. La gente va a Riazor y sabe que el equipo se va a volcar en área contraria. Entiendo la frustración que hay, pero tenemos la obligación de quedarnos con lo que estamos haciendo".

Cuatro de seis puntos en los dos próximos partidos: "Yo no los firmo. Tenemos la capacidad para sacar los seis de seis. Son rivales que se están destapando arriba. A mí me gustan estos partidos y creo que rendimos muy bien contra equipos que no se meten atrás y que son como nosotros. No cambiaría mis jugadores por los suyos. Tenemos la capacidad para ganar los dos partidos".

Partidos ante rivales más atrevidos: "Tenemos una parte de nuestro juego que es de ataque posicional, que a gran parte de los equipos los solemos meter en su campo, pero vimos una versión del Dépor en Elche que también nos viene bien. Arriba tenemos gente diferencial en la categoría y esos espacios nos vienen muy bien. Nos vamos a enfrentar a dos equipos que quizá nos puedan meter en nuestro campo durante momentos del partidos y nosotros jugamos muy cómodos. Estamos bastante sólidos defensivamente, todo el equipo está trabajando bien, y si nos dejan espacios, tenemos arriba mucha dinamita. Son partidos que nos pueden venir bien".

Jugarlo todo: "Personalmente me encuentro muy bien. Me está permitiendo sacar una versión muy buena de mí, mejorable como siempre, pero me siento con confianza, me siento valorado y siento que mi trabajo fuera se está viendo dentro. Pero estoy un poco frustrado porque nos merecemos estar un poquito más arriba".

Sin lesiones desde la llegada al Dépor: "Cada uno tiene su rutina. Mi rutina la sé yo y me va bien. La voy a seguir haciendo, currando e intentando estar físicamente lo mejor posible porque creo que es mi fuerte".