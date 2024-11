Yeremay traduce en cifras su talento

Es una amenaza desde la banda y ahora también ha añadido recursos a su juego para ser dañino entre líneas. No se sabe si es más peligroso cuando arranca, dejando atrás a rivales gracias a su espectacular cambio de ritmo, o cuando frena, congelando la jugada para tomar la mejor decisión. Es un generador infinito de regates y diabluras en el uno para uno y también es determinante a través de la asociación. Es un activo capital en el juego del Deportivo y ahora también es un líder en el plano estadístico. El crecimiento de Yeremay Hernández (Las Palmas, 2002) parece no tener techo.



Después de su doblete en Cartagena, el futbolista canario acumula seis tantos y dos asistencias en lo que va de campeonato en Segunda División. Ha participado en el 50% de los 16 goles del Deportivo en su temporada de debut en el fútbol profesional. La cifras ya reflejan la verdadera influencia en el juego de Yeremay después de una campaña 2023-24 en la que el ‘10’ se mostró autocrítico con su producción. “Mis números no son buenos, pero lo bueno es que puedo mejorarlos. Mella, cuando venimos en el coche, está todo el día jodiéndome con eso, que lleva más goles que yo. Tengo un gran margen de mejora en ese sentido”, desveló en una entrevista a este diario el pasado mes de marzo.



Mella, el otro puñal del Deportivo, ya no puede vacilarlo. Yeremay volvió a confirmar en Cartagonova su mejoría de cara a puerta. El 0-1 fue una muestra de su progresión en la lectura de juego sin balón al ofrecer una línea de pase a Mella cuando los rivales se preocupaban por la presencia de Barbero. Y en el 1-4 combinó su característica velocidad con la precisión, tanto para controlar el cuero con sutileza sin perder la ventaja ante su par como para definir con clase con el interior del pie a la cepa del poste.



Además de ser el máximo goleador del Deportivo con seis dianas, ocupa el segundo escalón de la tabla de anotadores de Segunda División, solo por detrás de Luis Suárez (Almería), que lleva ocho. Yeremay está empatado en la segunda plaza con Andrés Martín (Racing de Santander), Mario Soberón (Zaragoza) y Myrto Uzuni (Granada).



Sus dos asistencias también le aúpan al podio de la categoría en el apartado de futbolistas con mayor participación directa en goles. Los citados Andrés Martín (seis tantos y cinco asistencias) y Luis Suárez (ocho y dos) son los únicos que le superan. Al mismo tiempo que sigue siendo el rey indiscutible de Segunda División en regates completados (cuatro por partido).

Un líder en el ataque

A pesar del crecimiento y desbloqueo en la definición, Yeremay siempre ha sido más que cifras. Su peso en el juego del Deportivo es evidente. Aparece por fuera, pegado a la línea de cal, cuando es necesario abrir el campo para buscar el uno para uno, y también ofrece soluciones por dentro gracias a su capacidad para girarse y acelerar con un solo control orientado.



“Al final, el campo es verde y el balón es redondo”, dijo el canario cuando estrenó su cuenta en Segunda División en el triunfo ante el Racing de Ferrol tras ser preguntado por su debut en el fútbol profesional. Esa naturalidad e inconsciencia es parte de su fútbol, impulsado en los últimos 16 meses bajo el ala de Imanol Idiakez.



El técnico donostiarra confió desde su llegada en el ‘10’. Le hizo indiscutible en la banda izquierda, tras el primer empujón de Rubén de la Barrera en el tramo final de la 2022-23, y le creó un contexto propicio para su crecimiento entre líneas. De hecho, Yeremay reconoció la influencia de Idiakez en su progresión en un sentido mensaje en redes sociales: “Sin tus consejos, sin la libertad que me has dado, sin tu apoyo y sin todo lo que me has enseñado, no sería el jugador que soy ahora. Gracias por ayudarme a crecer como futbolista y como persona. Has sido como un padre para mí. ¡Todo lo bueno, míster! Te quiero mucho”, publicó el canario tras la destitución de Idiakez.



Renovado hasta 2030, la perla del Dépor está ahora a las órdenes de Óscar Gilsanz, otro de los entrenadores clave en su corta carrera. El betanceiro ‘forzó’ a Yeremay a madurar tras sentarlo en el banquillo en la Copa de Campeones ganada por el Juvenil A en 2021 y ahora tiene de nuevo a sus órdenes a un futbolista casi imparable que ya traduce en cifras su talento.