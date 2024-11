Óscar Gilsanz, de interino a opción de continuidad

La continuidad de Óscar Gilsanz en el banquillo del Deportivo de cara al partido del próximo lunes día 11 ante el Eibar en Riazor gana enteros. El prometedor estreno del técnico betanceiro, que se impuso al Cartagena (1-5) y a la buena imagen que mostró el equipo dejaron a la entidad blanquiazul satisfecha.

El hecho de que se trate un hombre de club, hasta el pasado fin de semana era el técnico del filial y conocedor de la casa, unido a su buen talante es algo que se valora mucho en el Deportivo.



Que continúe al frente del primer equipo dependerá de si finalmente fructifica alguna operación puesta en marcha por el director deportivo Fernando Soriano.

Pasos firmes



Pero desde el Deportivo se va a tener especial cuidado en que, en el caso de que haya recambio en la banqueta, este sea de garantías. No quieren volver a entrar en una dinámica de cambio recurrente de técnicos, que tan malos resultados le dio al club en el pasado.



La estabilidad es clave y por eso si dan pasos hacia un cambio será con plena consciencia y conocimiento de que es lo mejor para el Deportivo.



De momento, a día de hoy Gilsanz es el técnico interino. No tenía por delante una empresa sencilla, pues cogió las riendas del Dépor el miércoles, tras la destitución el lunes de Imanol Idiakez y dispuso únicamente de tres entrenamientos.



Tres sesiones de trabajo y una comparencia previa en la que Gilsanz aseguró que el equipo daría una buena imagen y competiría. Así lo hizo el Deportivo, ante posiblemente la escuadra que peor momento de forma atraviesa en la categoría, como evidencia el hecho de que sea colista.



No le quita, no obstante, ni un ápice de mérito a Gilsanz, que en la sala de prensa del Cartagonova, con elegante talante, se acordó de su antecesor en el cargo, al que atribuyó parte del mérito de su triunfo. Al ser preguntado por su futuro, se puso a disposición de lo que el Deportivo considerase. “Ya lo dije en la previa, estoy a disposición del club y estoy encantado aquí, ya sea en el Fabril o en lo que el club me pida. Estoy satisfecho por poder ayudar a los tres puntos importantes, me hace feliz ver a la gente feliz cuando vienen de tan lejos a ver a su equipo”, declaró Gilsanz.



El equipo se entrenó este domingo, tras pernoctar en Cartagena y está previsto que vuelva al trabajo el miércoles, en una semana larga, ya que el Dépor no jugará hasta el próximo lunes 11 en Riazor.



Días por delante para preparar una exigente cita con tranquilidad y lejos del ruido generado la semana pasada. En el Dépor no ven con malos ojos dar continuidad a Gilsanz, después de una semana en la que saltaron a la palestra varios nombres que podían asumir las riendas del equipo.

Varios candidatos



El club ha tenido contactos con los exblanquiazules Luis Miguel Ramis (que ha fichado por el Burgos) y Sergio Rodríguez, además de con Bruno Saltor, Luis García y Fabio Cannavaro. También se habló con Manuel Pablo y Valerón. Ninguna de estas operaciones ha fructificado y por el momento y a todos los efectos Óscar Gilsanz es el técnico interino.



Una designación que, por otra parte, gusta también a la afición coruñesa, contenta de que se esté apostando por un hombre de la casa.



Un entrenador que, además de entender la idiosincrasia que rodea al Dépor, conoce a la perfección a la cantera, un valor al alza en este equipo desde la explosión, el curso pasado, de Yeremay y de David Mella. A ellos y a Diego Villares ya los ha dirigido Gilsanz y los conoce a la perfección.



A estos jóvenes talentos se ha unido Dani Barcia, consolidado en el once. Una apuesta, la de Gilsanz, que ha ido ganando fuerza con el paso de los días. Lo que comenzó siendo una solución de cierta urgencia ante la ausencia de sustituto está pasando a ser una opción sólida para el banquillo. Aunque quedan días por delante y los acontecimientos pueden cambiar en el Dépor que quiere un periodo de calma y templanza, tras una semana algo movida y que se resolvió de forma feliz con una importante victoria en Cartagena. Por eso, Gilsanz apunta a estar ante el Eibar.