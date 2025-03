La visión de Noé López: "El Dépor no aprovechó las facilidades que le dio al final atrás el Cartagena"

El partido está condicionado por la expulsión de Ximo y el equipo cambia el plan de partido, pasa a 4-4-1 y con Villares en el lateral izquierdo. Que juegue un lateral a pierna cambiada no es extraño, pero sí lo es un poco más que sigas apostando al descanso por Villares, que no es lateral. Pero hay que mirar para otro sitio, porque al final es uno de los destacados. No solo por el gol, también cuando entró Mella y hubo ese cambio de esquema fue uno de los mejores.



Salvo en la jugada del posible penalti estuvo muy bien. Gilsanz no se equivoca poniendo a Villares, viendo el partido que hace, pero habría que preguntarse por qué teniendo un lateral izquierdo en el banquillo no apuestas por él.



Mirando como fue el duelo, en la primera parte no pasaron muchas cosas, parecía que el Cartagena tampoco quería ganar el choque. Pero en la segunda fue todo lo contrario. El gol reactivó al Deportivo, que mejoró claramente con la entrada de David Mella, pues a raíz de eso llegó el tanto de Villares. Este pasó a la derecha, Yeremay se acercó al centro y se generó ese pase de Soriano para Villares. Esos fueron los mejores minutos del Dépor, pero justo cuando mejor estaba llegó el tanto visitante. Una diana que nació de un fallo defensivo de Pablo Martínez.



Estoy convencido de que se habría podido ganar el partido de no ser por ese error. A pesar del palo, los blanquiazules fueron capaces de reponerse. Llegó un tanto “Made Depor”, con recuperación, dos toques y un gol de Barbero. Ahí el Dépor gozó de buenos minutos en los que fue capaz de hundir en su campo al Cartagena.



El partido se puso un poco loco, hubo ese posible penalti de Villares, la jugada de Mella en la que no llega a rematar Cristian Herrera y se pudo tanto perder como ganar en ese tramo final. La pena es que con las facilidades que dio al final atrás el Cartagena se pudo hacer más daño. Siguen los problemas en Riazor, donde solo has ganado cuatro partidos y ante un rival que llegaba con bajas y tras cosechar nueve derrotas seguidas.