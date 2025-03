Gilsanz: "Un punto puede parecer poco pero el equipo se vació"

Óscar Gilsanz, preparador del Deportivo, valoró el punto alcanzado ante el colista Cartagena en un duelo condicionado por la roja a Ximo Navarro en el minuto 6.

Expulsión de Ximo. Cuando un equipo se queda con uno menos a los cinco minutos cambia todo, Ximo eleva la pierna y es mala suerte que impacte en el jugador o no. Puede que sea expulsión pero en el minuto 5 nos condiciona el resto del partido. El equipo estaba fastidiado pero dieron la sensación de vaciarse en el campo. Debemos valorar el esfuerzo. Un punto puede parecer todo pero el equipo se vació.

¿Roja debido a la nueva ubicación de Ximo?: La roja viene de una acción de balón parado, de la vuelta, es un análisis un poco tendencioso.

Tosic. Es una cuestión de las características de cada uno, entre los laterales que tenemos pretendíamos que estuvieran altos, con profundidad. Tosic es diferente, de menos profundidad, por eso se decide que jugara Ximo en la izquierda y Petxa en la derecha.

Siempre pasa algo en Riazor. Tenemos que probarnos a nivel emocional. Debemos estar preparados para todo lo que pase, en el minuto 5 estábamos con uno menos pero el equipo se repuso, cerca de hacer el 3-2 en el final del partido.

Indiferencia en el público. Lo que analizamos es que el número de puntos en casa no es mucho pero en el vestuario no puedo más que felicitar al equipo porque en este fútbol cuando juegas 90 minutos con uno menos cuesta mucho, hay un déficit. El equipo merece una felicitación por vaciarse dentro del campo. Un partido que para la gente podía parecer propicio pero los partidos se tuercen en cinco minutos. Cuando remas mucho y bien hay que tratar de valorar el esfuerzo.

Cambios tardíos. El equipo estaba bien y teníamos un cambio previsto en el minuto 73, cuando un equipo juega con diez debes dejar alguna ventana por si hay un problema físico. El equipo se mantuvo entero y bien físicamente.

Suplencia de Mella. Tuvo una semana después de Castellón con molestias y creíamos que era excesivo que tuviera muchos minutos. Diego hizo un gran partido, a estas alturas de temporada hay que cuidar a algunos jugadores.

Decisiones del VAR. El penalti que reclama el Cartagena viene de una falta previa a Villares; hablé con el cuarto árbitro de la supuesta peligrosidad de las jugadas, siempre haces apreciaciones. Me pareció peligrosa una entrada (de Andy).

Villares y su polivalencia. El valor de los futbolistas es su capacidad de poder adaptarse a las necesidades del equipo, tiene esta posibilidad e hizo un gran partido con gol. Se adaptó a las circunstancias y debemos hacer bueno este punto la semana que viene en Ferrol.

Cristian Herrera. Necesitábamos un jugador desde banda derecha que jugase casi como segunda punta, estoy satisfecho con su aportación.

Expulsión de Ximo, baja en Ferrol. De momento no pienso en el próximo partido, otro compañero saldrá y será una nueva oportunidad. De momento no he pensado en eso.

Diego Gómez. Nos permitía alternar con Petxa en la banda derecha, crearle problemas al Cartagena, teníamos un jugador que tenía que saltar muchos metros y ser capaces de atacar tras robo. La idea inicial fue modificada porque con uno menos robas menos y cuesta más apretar arriba. Los jugadores de banda hicieron un trabajo difícil porque son los jugadores que más metros deben recorrer.

Derbi en Ferrol. En esta categoría en un duelo de rivalidad creo que no hay favoritismo, cuando se vive un ambiente como el del próximo sábado en A Malata todo se iguala.

Balance de 20 partidos al frente del equipo. No suelo hacer valoraciones a nivel personal, los clubes están por encima de los que estamos aquí. Estoy satisfecho a nivel del trabajo del staff y de todos los estamentos. Solo cuatro derrotas en 20 partidos no está mal. Quizá las hubiera firmado al llegar al equipo, tal vez con alguna victoria más. Hay un vestuario muy trabajador e implicado.