La visión de Carlos Brizzola: "Oportunidad perdida del Deportivo tras el empate ante el Castellón"

Hay una falta clarísima en la jugada del primer gol del Castellón, pero faltó un poco de picardía. Quizá Mella se tenía que revolver en el suelo. El gol tuvo que ser anulado. El Dépor empieza bien, ganando, pero le duró ocho minutos esa sensación. Tras la genialidad de Yeremay, viene la jugada de Mella, en un error defensivo del Castellón, ya con 0-1, pero este falla. Pero llega el gol del Castellón y a partir de ahí el Dépor fue a remolque y los locales tuvieron varias ocasiones. Y aún así en el 45 Mella tuvo una ocasión para poner al equipo por delante.



El segundo tiempo esperaba a un Dépor mejor, como le sucede en algunos partidos, pero el equipo salió dormido. Quizá pudo afectar al plantel el estar diez días sin competir. Recibió el gol en el 47 y se puso 2-1 el Castellón. Para mí hubo falta de presencia en el equipo: no puedes competir en un partido y solo cometer siete faltas. Además, al Dépor le faltó fútbol en el centro del campo y culpo también a la dirección de equipo, porque el plan de partido cambia cuando te pones por delante en el seis del duelo. Se vieron muchos fallos individuales que acabaron por perjudicar y arrastrar a nivel colectivo.



Hablo de pérdidas como las de Rafa Obrador, que no suelen ser habituales, en la salida de balón, que provocaron desajustes defensivos difíciles de solucionar. Hubo demasiadas transiciones que no le vinieron bien al Dépor, ante un equipo de ida y vuelta. Además vimos jugadores por debajo del nivel y el Dépor dependiendo demasiado de Mella y Yeremay. Y después hubo futbolistas del círculo central que no fueron hacia adelante, ni pisaron área en todo el partido.



Por último, señalar que en la segunda parte, en el primer córner, se marcó de cabeza, pero a partir de ahí no se volvió a crear ocasiones de gol, ni a tirar a puerta. Se vio a partir del minuto 80 que a los dos equipos les servía el punto.



Ojalá el Dépor sea capaz de ganar el domingo al Cartagena y podamos decir que este punto es bueno. Para mí ante el Castellón se perdió una gran oportunidad para ponerse a ocho puntos del descenso.