Pablo Vázquez: "No entiendo cómo cuatro señores son incapaces de ver el patadón a Mella"

Pablo Vázquez, central del Deportivo, compareció en la zona mixta del estadio de Castalia para analizar el empate cosechado ante el Castellón (2-2). El defensa, que marcó el gol del empate que a la postre fue definitivo, se mostró crítico con la actuación arbitral y también con el rendimiento del propio equipo blanquiazul.

Sensaciones tras el partido: "Las sensaciones en la primera parte no han sido buenas. No hemos estado bien en esos duelos, pero hemos sacado un punto contra un rival directo y eso es importante".

¿Satisfecho por el gol o preocupado por las dificultades en defensa?: "Tenía sensaciones encontradas. Metí el gol del empate, pero no estaba contento con las sensaciones del equipo. Podíamos haber tenido más opciones de meter el tercero, pero no hemos tenido el mejor día ni el más lúcido. El empate es justo".

Polémica arbitral por la falta no pitada a Mella en el 1-1: "Entiendo que para el árbitro en directo es difícil de verlo, pero no entiendo cómo cuatro señores en una oficina son incapaces de ver que le pegan un patadón a Mella antes del gol. Me gustaría que explicaran por qué no le han dicho al árbitro que vaya a verlo. No entiendo tampoco como en la última jugada barren a Mella y no pitan nada. Aunque aparte de esa jugada (la falta no pitada a Mella previa al 1-1), hay que mejorar muchas otras cosas para llevarse los tres puntos contra estos equipos".

Aspiraciones de equipo: "Nosotros tenemos que mirar lo que viene por detrás. Hay un tren grande de equipos luchando por lo mismo. Nuestro foco es solo Cartagena e intentar darle una victoria a nuestra gente. Nuestro objetivo es ir partido a partido".

Justificación del árbitro: "Parece ser que el árbitro o asistente destacan que Mella no se queja. Que decante una jugada tan clara, el hecho de que un jugador no se queje, me parece un poco raro. Ya ha pasado y espero que a la próxima caiga de nuestro lado. Está claro que todas las decisiones esta temporada parecen que caen del otro lado, pero no hay que excusarse porque se nos escapan muchas otras cosas que demanda este fútbol".

Críticas a los árbitros en el fútbol español: "Tampoco hay que llevarlo todo a la tremenda. Cada uno mira lo suyo. Nos sentimos un poco perjudicados en esta temporada por acciones determinantes, pero nosotros a lo nuestro, que por lo que no depende de nosotros, tampoco podemos martirizarnos demasiado".