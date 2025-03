José Ángel: "Es un orgullo haber podido llevar el brazalete del Dépor"

José Ángel, futbolista del Deportivo, compareció en la zona mixta del estadio de Castalia para analizar el empate cosechado ante el Castellón (2-2). El centrocampista portó el brazalete de capitán en un encuentro que tildó de "intenso y de ida y vuelta".

Valoración del partido: "Creo que se ha visto un partido intenso, con mucho ida y vuelta, y ocasiones. En la primera parte hemos tenido muchos errores individuales que han propiciado muchas ocasiones de ellos. El balance es que el punto es justo y tenemos que pensar en Cartagena para hacer bueno este punto".

Cartagena, próximo rival: "Lo importante es mirar al Cartagena y sacar tres puntos en casa con nuestra gente y ver con buenos ojos el punto conseguido hoy en un partido bastante loco. Hemos tenido ocasiones, pero ellos también han tenido muchísimas".

Capitán: "Es muy especial. Para mí es un orgullo haber podido llevar el brazalete del Dépor. Lo que más feliz me pone es eso. Faltando los capitanes, que hayan pensado en mí... siempre estoy a disposición del equipo. Estoy orgulloso y muy contento por ello".

La semana pasada acabó Barcia como capitán: "La semana pasada no estaba hablado y en el campo rápido decidimos eso. Esta semana se habló algo más y se decidió eso".

Polémica por la falta no pitada a Mella: "Sinceramente no la he visto, pero confiamos en el criterio arbitral y en el VAR".

Última jugada con otra falta no señalada sobre Mella: "La última acción me gustaría recalcar que me ha reconocido el árbitro que se ha equivocado. Hay que agradecer cuando se equivocan y nos lo dicen, pero no he visto la acción del primer gol".

Resbalones: "Lo de los tacos no tiene nada que ver. Yo he jugado con aluminio, igual que muchos, y nos hemos resbalado todos. Nos ha pasado a los dos equipos".

Igualdad en Segunda: "Esto es la Segunda División. La competitividad se demuestra en la clasificación. Es lo que toca. Hay que sufrir, pelear cada domingo y mirar al Cartagena. No podemos ser una montaña rusa, ganar dos partidos y pensar en cosas raras".