Óscar Gilsanz: "Los árbitros son los primeros que están jodidos si hay un error"

El técnico del Deportivo Óscar Gilsanz compareció tras el empate ante el Castellón (2-2).

Jugada de gol y falta previa de Mella: No funcionaría (el VAR) no tiene otra explicación. No lo sé, entiendo que no funcionaría, si no se ve que es falta.

Sobre la actuación arbitral: Es muy complicado pitar, no suelo tener nada que decir, cuando nos favorecen no salimos y lo decimos. Creo que si la viese en el VAR cambiaría su decisión pero no tengo nada más que decir, es muy difícil arbitrar y nosotros tampoco se lo ponemos fácil. Hay que tomarlo con la normalidad que tiene la competición, todos tendremos que hacer un analizar de lo que hacemos. Si hay un error los árbitros son los primeros que están jodidos.

¿Muchos goles?: Los entrenadores entrenamos para tener ocasiones y no recibir. Si el rival te hace muchas ocasiones no haces bien parte de tu trabajo.

Análisis del partido: Es un partido donde las pérdidas condicionan la primera parte, nosotros tenemos más pérdidas que ellos. Ese partido es de ida y vuelta por la cantidad de pérdidas, en situaciones de ventaja de ellos teníamos que ir muchos metros para atrás. Ellos estuvieron mejor en la primera parte, aunque marcamos nosotros primero. Concedimos muchas acciones de contra y a un equipo con esa verticalidad, que se desmarca a la última línea si le concedes situaciones de defender a campo abierto tienes dificultades. Tuvimos más control en la segunda parte y el clave estaba ahí, en quién tuviese el balón para marcar el ritmo del partido. Los dos hacemos daños con espacio y tratamos de ser verticales cuando robas el balón.

Resbalones: No sé qué pasó con los tacos, no sé si será una moda de las botas o la elección de tacos no fue la adecuada, por ambos lados hubo resbalones y muchos en situaciones no límite.

Problemas en defensa: Nos obligaban a defender en transiciones y en el uno por uno tuvimos errores y lo hablamos al descanso para que no ocurriese en la segunda, que estuvimos mejor. Cometimos más errores de lo que es habitual.

¿Punto bueno?: No sé si es bueno para el Dépor o el Castellón, pero en los últimos minutos ninguno quería cometer el error que le diese el triunfo al rival.

¿Salvación más cerca? :Hay que seguir sumando, hacer bueno este punto el domingo en casa y tratar de llevar esta estabilidad en los resultados para ser un equipo que pueda ganar y competir en cualquier circunstancia. El equipo se repuso bien del gol tempranero y hubo momentos en los que impacientamos al rival, que no nos robase y pudiese atacar espacios. El Castellón modificó su estructura habitual, metiendo un central más y poblando más la zona defensiva. Fue un duelo táctico bueno y bonito entre Castellón y Dépor.

Enfermería: Tuvo una torcedura en su rodilla (por Obrador) a ver qué sale de las pruebas, esperamos recuperar a algún efectivo. Tenemos jugadores con nivel y deseando participar.