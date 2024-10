ANÁLISIS | Un punto bueno ante un rival difícil y que te desgasta con su posesión

Primer tiempo en el que el Dépor buscó ejercer una presión alta, con unos buenos primeros minutos. Y aunque el Elche tenía el balón, el Dépor no estaba muy agobiado a nivel defensivo. Ya en la segunda parte el Dépor ajustó mejor en la presión y los primeros 20 minutos robó mas alto, pero no acertó a aprovechar las ocasiones de gol que tuvo.



Los cambios del Elche lo mejoraron un poco y el equipo vivió unos minutos de agobio a nivel defensivo, pero resolvió bien con el portero y atrás con un buen nivel defensivo.



El encuentro se convirtió en un partido abierto, de ida y vuelta, que podía caer de cualquier lado, por lo que considero que es un buen punto para el Deportivo.

Destacar el papel de Dani Barcia, que para mí está creciendo cada partido de forma espectacular y que le da mucho al equipo, con y sin balón.



En el caso de Soriano, él se suele mover con muchas libertad, pero no estaba tan cómodo ubicado en la banda para irse de fuera hacia adentro. No lo veo ajustado al equipo y no acabé de verlo cómodo partiendo desde la banda. No completó un buen partido.



Al Dépor sí es cierto que le está costando marcar, aunque goza de buenas ocasiones. Pudo marcar Mella, tuvo alguna Barbero, que con un mejor control habría tenido opciones de meter. Son momentos, lo importante es generar ocasiones claras. Otras veces se marcará teniendo menos ocasiones.



Con Yeremay nos pasó que nos damos cuenta de lo importante que es cuando está y cuando no. Se echa de menos porque puede jugar por fuera, por dentro, aporta muchas cosas y es lógico que nos acordemos de él.



Por otra parte, es verdad que tuvo sus primeros minutos Escudero y seguro que será importante, pero a mí cada vez me gusta más Obrador. Estuvo muy valiente yendo a presionar alto. Doy el punto por bueno porque el Elche es un rival difícil, te desgasta mucho con la posesión y estoy seguro de que no muchos van a ganar en el Martínez Valero.