Tebas, sobre el 'caso Fuenlabrada': "Hubo gente a la que le interesó enredar una situación que no tenía que enredarse"

El presidente de LaLiga Javier Tebas visitó este viernes por la tarde A Coruña para participar en el III Congreso Internacional de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala, gracias a la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el dirigente de la patronal aprovechó para asegurar que las relaciones con el Deportivo, a pesar del 'Caso Fuenlabrada', eran buenas, por su parte.

"Siempre he tenido buenas relaciones con el Deportivo por mi parte, el máximo respeto entonces, ahora y después. En aquel momento hubo a gente que le interesó enredar una situación que no tenía que enredarse como se hizo y con ataques personales a mi entorno y a mi familia que no correspondían a la realidad. Pero es que nunca he tenido personalmente, ni he pensando nada en contra el Deportivo, ni muchísimo menos", comentó ante los medios de comunicación.

Sobre los procesos judiciales abiertos contra él eludió pronunciarse. "Preguntad a quienes lo pusieron. No hubo administración de justicia o administrativa donde no fuese denunciado. Pregunte usted a los que lo pusieron, yo no voy a venir aquí a ponerme medallas", zanjó.

También ensalzó las bondades del fondo CVC, al que el Depor, a día de hoy, aún no ha decidido adscribirse. "Hemos hablado con ellos (con el Depor) y les hemos explicado lo que es el proyecto CVC, que va más allá de un tema económico, es colectivo. De los que han ascendido, el Castellón se ha adherido ya, 39 clubes de 42, y yo les animo a estar porque es un proyecto colectivo preparado para crecer el fútbol", resumió.

Además, puso en valor las ventajas que supondría para los coruñeses. "En el caso del Depor diría el reparto de dinero que se hizo de CVC fue de acuerdo a lo que se generó en derechos audiovisuales durante un periodo de tiempo y se ha mantenido el reparto, porque el Depor estuvo tanto en Primera, como en Segunda durante los años que se generó aquello, muchos años en Primera y otros tantos en Segunda y una buena cantidad, unos 30 millones de euros", apuntó.



Tebas apuntó que les importa el Depor tanto que “en la reciente renovación del concurso de acreedores hemos votado a favor, porque creemos en los proyectos colectivos y en donde pensamos que deben estar la mayoría de los clubes”.

Asimismo, incidió en que el Depor llega con un buen músculo económico de vuelta al fútbol profesional. "Aún no hemos podido hablar con ellos, pero lo que he podido leer, es opinión personal, tiene varias ventajas. El convenio ha permitido reducir ese pago de deuda, esa amortización anual de pago de deuda y creo que hay pendiente una ampliación de capital que le va a dar una buena situación. Luego hay que pensar que el Depor es un club con una masa social importante, con una gran recaudación de abonos. Además, tendrá unos buenos ingresos audiovisuales, que correspondan a la categoría, porque un 30% corresponde a las audiencias y el Depor siempre es un equipo con buenas audiencias. Por lo tanto yo creo que va a estar en una buena situación de masa salarial. Además, si saliese el proyecto de CVC del importe tiene un 15% para destinar a jugadores", apostilló Tebas.