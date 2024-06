Las necesidades del Depor en un verano encarrilado

El alto número de futbolistas que cuentan con contrato en vigor (24) de cara a la próxima temporada y la inercia positiva de un Deportivo que finalizó la campaña 2023-24 como un tiro invitan a pensar que el mercado de fichajes está encarrilado y será más tranquilo para una entidad acostumbrada a revoluciones en su primera plantilla durante los últimos veranos. No obstante, el salto competitivo que supone el regreso a Segunda División aumenta la exigencia y provoca ciertas necesidades que obligan a la dirección deportiva liderada por Fernando Soriano a afinar en la elección de los movimientos.



Los numerosos cambios realizados por el Deportivo en el banquillo durante los últimos tiempos se han llevado gran parte de los focos, aunque las plantillas blanquiazules también han sido objeto de modificación constante. El club coruñés encadena seis veranos con más de 25 movimientos en su plantel, entre altas y bajas, llegando hasta los 46 del mercado de fichajes previo al inicio del curso 2021-22.



La última vez que el Deportivo acometió menos de diez incorporaciones antes del arranque de una nueva temporada fue en el verano de 2017, cuando realizó cuatro fichajes y se hizo con cinco jugadores en calidad de cedidos. A partir de esa campaña, la entidad coruñesa ha encadenado revolución tras revolución en el capítulo de altas: 18 en el verano de 2018, 15 en el 2019, 13 en el 2020, 17 en el 2021, 15 en el 2022 y 14 en el 2023. Una tendencia que, teniendo en cuenta el rendimiento ofrecido por el equipo en la segunda vuelta, parece abocada a atenuarse.



Por lo tanto, Fernando Soriano tiene la complicada tarea de fichar con bisturí para no obligar al club a realizar rescisiones innecesarias ni comprometer el límite salarial. Un ejercicio de precisión para configurar una plantilla que a estas alturas tiene ciertas necesidades en casi todas las líneas.

Portería

Germán Parreño encabeza la lista de cuatro guardametas con contrato de cara a la próxima temporada. Alberto Sánchez y Pablo Brea, que vuelve de cesión del Arenteiro, apenas han contado para el primer equipo desde sus respectivos saltos desde el Fabril, por lo que Eric Puerto, con contrato hasta 2027, se presenta como la alternativa de futuro.



El portero de 21 años, incorporado en el último mercado de invierno procedente del Antequera, ganó la partida a Alberto Sánchez en el tramo final de temporada, con Germán Parreño lesionado y el objetivo conseguido.



De este modo, la portería no se presenta como una demarcación que necesite refuerzos con urgencia, aunque el Deportivo puede optar por firmar un arquero contrastado para competir directamente con Germán, como hizo con el ex del Ibiza el pasado verano cuando Ian Mackay pertenecía al club coruñés.

Defensa

La salida de Mikel Balenziaga, que contaba con una temporada más de contrato tras el ascenso, y el rendimiento irregular de Paris Adot e Iano Simao –este último con una muestra de partidos menor– dejan a Ximo Navarro como el único lateral que tiene su puesto confirmado en la plantilla.



El Depor está abierto a una salida de Paris Adot, que tiene contrato hasta 2025, mientras que Iano Simao, promocionado en enero desde el Fabril, no se ganó la confianza de Imanol Idiakez en la segunda vuelta. Por lo tanto, el club coruñés buscará en el mercado competencia para Ximo Navarro, mientras que las oportunidades de mercado que surjan en el lateral izquierdo influirán directamente en el futuro de Iano.



La situación es inversa en el puesto de central. Pablo Vázquez fue uno de los futbolistas más destacados de la temporada, Pablo Martínez renovó recientemente su contrato por un curso más, Jaime Sánchez demostró su valía para Imanol Idiakez rindiendo a buen nivel hasta en tres posiciones (central, lateral derecho y mediocentro) y Dani Barcia completó su primer año en la primera plantilla alternando grandes actuaciones con escasos despistes aislados.



Los hipotéticos movimientos en el eje de la zaga dependerán de la confianza del club coruñés en el potencial de Dani Barcia en el regreso a Segunda División y de la predisposición del canterano a afrontar una nueva campaña con los ‘Pablos’ como teóricos titulares. Si el club es capaz de aumentar el nivel de la defensa en el mercado, Barcia o Jaime podrían sufrir el efecto dominó –en forma de cesión en caso del canterano–.

Centro del campo

José Ángel Jurado y Diego Villares sostuvieron durante gran parte de la temporada el peso de la medular. Además, la salida de Salva Sevilla, que desapareció de los planes de Imanol Idiakez en la segunda vuelta, pone la demarcación de mediocentro como objetivo prioritario de cara al mercado.



La explosión de Rubén López y la polivalencia de Jaime Sánchez paliaron el déficit de efectivos en el centro del campo. Sin embargo, el club coruñés buscará en el mercado el recambio que no tuvo José Ángel durante la campaña 2023-24 y, si es posible, un jugador de un perfil organizador para complementar a Villares.



Como sucede con el contraste entre laterales y centrales, la demarcación de mediapunta tiene ‘overbooking’ respecto a la de mediocentro. Lucas Pérez y Mario Soriano, que debe volver al Depor tras su cesión al Eibar, parten como los principales candidatos para actuar en esa posición, aunque Yeremay ya ha demostrado que también puede jugar por dentro. Además, Hugo Rama tiene contrato hasta 2025 aunque apenas ejerció de mediapunta debido al nivelazo mostrado por Lucas Pérez.

Delantera

La confirmación de Yeremay y la espectacular explosión de David Mella ocultaron en cierta medida la decepción en cuanto al rendimiento ofrecido por el resto de los extremos. Con Luis Quintero ya fuera del club y Berto Cayarga en la rampa de salida a pesar de contar con contrato hasta 2025, el Deportivo necesita acudir al mercado para reforzar sus bandas para competir con los ‘niños’ de Abegondo.



Por otro lado, el club deberá ejecutar la cláusula de compra obligatoria por Davo, cedido esta campaña por el Kas Eupen belga, tras conseguir el ascenso. El asturiano ejerció mayoritariamente como extremo derecho, aunque sus mejores actuaciones llegaron por dentro acompañando a Lucas.



En lo que respecta a la delantera, Pablo Valcarce es otro jugador que tiene la puerta abierta a pesar de finalizar su vinculación con el Deportivo en 2025. El berciano, que fue utilizado a menudo por Idiakez como delantero, fue una de las decepciones de una temporada que ha permitido a Iván Barbero afrontar el regreso blanquiazul a la categoría de plata como el ‘9’ de referencia.



No obstante, el director deportivo Fernando Soriano ya sabe lo que es quedarse corto de efectivos en la delantera debido a la lesión de gravedad del propio Barbero durante la primera vuelta. Un aviso para no tropezar de nuevo con la misma piedra. De este modo, el Depor tanteará el mercado para acompañar al ex de Osasuna Promesas.



Además, Raúl Alcaina, fichado el pasado enero, sufrió recientemente una rotura de la fascia plantar del pie izquierdo, por lo que este contratiempo aumenta la necesidad del conjunto blanquiazul de incorporar otra pieza para una delantera en la que los canteranos Martín Ocha y Kevin Sánchez siguen llamando a la puerta en busca de más oportunidades.



Por último, el mediapunta Diego Gómez se presenta como otro jugador formado en Abegondo con ciertas opciones de ganarse un hueco en los planes de Idiakez a pesar del ‘overbooking’ en su habitual zona de acción. La cantera será otra pieza a tener en cuenta en el complicado puzle que tiene por delante la dirección deportiva del Deportivo.