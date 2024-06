Diego Villares, un líder silencioso para el Deportivo

En enero de 2021 Diego Villares y Rayco subían, sobre la bocina del mercado invernal, del Fabril al Depor, entonces de la mano de Rubén de la Barrera. Era en aquel curso a contrarreloj en Segunda B, en el que el Depor no pasaría el corte para luchar por el ascenso. Sólo tres años después, capitán y referencia fuera y dentro del campo en el Deportivo, debutará el curso que viene en Segunda, una categoría para la que, tanto Tito Ramallo como Simón Lamas, lo ven sobradamente preparado.

“No tengo ninguna duda de que no tendrá problemas de adaptación, otros compañeros (de equipo) los podrían tener, pero no creo que vaya a ser su caso. Va a ser una de las referencias en Segunda, su papel de liderazgo es importante y lo veo como uno de los referentes de este Deportivo”, puntualiza Tito.

“Es verdad que en Segunda hay un salto de ritmo y de calidad, pero el ésta preparado e incluso listo para seguir destacando. Ya era un futbolista muy poderoso en Primera Federación y se va adaptar perfectamente, no va a pagar peaje”, apunta Lamas, aunque matiza que aunque “el Depor necesita cambios, él a nivel físico está preparado”.

Además, Lamas apela al factor emocional que mueve también a Villares como futbolista y que le ha llevado a alcanzar su sueño. “Su ilusión era devolver al Depor al fútbol profesional. Es un jugador que suele conseguir lo que se propone y yo tengo claro que estaba listo para el fútbol profesional. Su ilusión era estar en el Depor y lo siente. Lleva años preparado para ser un jugador importante y dar el salto”, zanja Lamas.