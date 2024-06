Abanca aportará al Depor al menos 35 millones de euros de dinero ‘nuevo’

La operación de ampliación de capital del Real Club Deportivo de La Coruña SAD tiene básicamente dos partes. Una primera consiste en capitalizar la totalidad de los préstamos pendientes de pago por el Deportivo a Abanca. La segunda se trata de una ampliación de capital con aportación de dinero. Las detallamos una a una.



El club herculino ha convocado para el miércoles 26 de junio una junta general extraordinaria de accionistas en la que esta doble operación se someterá a votación y se aprobará (puesto que Abanca cuenta con un porcentaje accionarial más que suficiente para ello).

1. Capitalización de préstamos a Abanca

Hay una serie de préstamos realizados por Abanca a la entidad coruñesa, diecisiete en concreto, que continúan vigentes por un importe total de 69,2 millones de euros. El préstamo más antiguo data del año 2002, todavía con Augusto César Lendoiro en la presidencia del club.



Destacan los casi 32 millones de euros aportados por el banco gallego durante la temporada actual, la 2023-2024. Estas aportaciones de dinero han sido necesarias para liquidar toda la deuda concursal y, en menor medida, para cubrir las pérdidas del ejercicio.



Una vez capitalizados estos diecisiete préstamos, toda esa deuda desaparece de las cuentas del club, reforzándose los castigados fondos propios de la sociedad deportiva. Para entendernos, de este modo se acabará para siempre con lo que durante la etapa de Tino Fernández al frente del club se dio en llamar “la mochila de Lendoiro”.

2. Ampliación de capital dineraria

El Consejo de Administración del Deportivo planteará el próximo 26 de junio una ampliación de capital con la aportación de ‘dinero nuevo’ hasta un máximo de 66,7 millones de euros. De esa cuantía total, ¿cuánto aportará Abanca? Un mínimo de 35 millones de euros.



Esta ampliación de capital va dirigida a todos los accionistas de la sociedad anónima deportiva. Los accionistas minoritarios tienen un derecho preferente de suscripción (derecho a participar en la ampliación de capital) tal que puedan mantener su porcentaje accionarial previo a la capitalización de préstamos del punto anterior. Se trata de un derecho que puede ser o no ejercido por los accionistas minoritarios. Esto quiere decir que, si todos los minoritarios participasen en la ampliación, Abanca mantendría su partición actual con un porcentaje del 76,7%.



En caso de que algún accionista no acuda a la ampliación de capital, el resto de los accionistas puede optar por aportar ese capital o dejar la ampliación parcialmente suscrita.



Si bien Abanca ha confirmado que suscribirá su parte de la ampliación dineraria, no tenemos confirmación de si la entidad crediticia tiene intención o no de suscribir la parte no cubierta por los socios minoritarios.



Por tanto, en caso de que Abanca únicamente acuda a la ampliación por las acciones sobre las que tiene un derecho preferente de suscripción, como todo indica que hará en la próxima junta, aportará esos 35 millones a la cuenta bancaria del Deportivo.



Adicionalmente a esta suma de 35 millones de euros, podrían entrar en las cuentas del club hasta un máximo de 31,7 millones adicionales, que podrían ser aportados por los accionistas minoritarios (algo más que improbable) o por la propia Abanca si decidiese suscribir la parte no cubierta de la ampliación.



Pero, como ya se ha apuntado anteriormente, lo más probable es que la aportación de los accionistas minoritarios sea extremadamente baja y que Abanca no tenga intención de suscribir parte de esos 31,7 millones.



3. Conclusión sobre la ampliación de capital

En resumen, Abanca capitaliza todos los préstamos pendientes de pago con los que la entidad blanquiazul ha financiado las pérdidas y ha pagado la deuda concursal, que suman 69,2 millones de euros, y aporta, al menos, 35 millones al Deportivo.



Con estas aportaciones, el club tiene fondos para realizar inversiones, como las que ya está ejecutando en la Ciudad Deportiva de Abegondo, mejorar las instalaciones del estadio de Riazor e incrementar la masa salarial de las plantillas de los equipos. Tanto el dinero ‘nuevo’ como la desaparición de los pagos anuales de la deuda concursal sitúan al club herculino en una mejor posición de cara a su nueva etapa en el futbol profesional.



El Deportivo no solo se deshace de la mochila. Empieza una nueva vida con (al menos) 35 millones en la cuenta.