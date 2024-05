Rafa Márquez: "El Depor es un histórico que se merece estar en la categoría grande y ya está cerca"

Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic, se ha deshecho en elogios hacia el rival del filial azulgrana este domingo en Riazor, un Deportivo al que ha calificado de "equipo histórico que se merece volver a estar en la categoría grande".

"Es parte de su proceso, que dé paso a una experiencia que se le puede presentar en lo que ellos sueñan con jugar en Primera División. Es un equipo histórico, con una afición bastante alentadora, que se merece volver a estar en la categoría grande, lo están peleando desde hace algunos años y ya están cerca. Nosotros vamos a ir a lo que venimos haciendo durante toda la temporada, a competir, a tratar de hacer nuestro juego, desarrollar a nuestros jugadores y disfrutar de ese ambiente", manifiesta el técnico mexicano a los medios del FC Barcelona.

La clave para sumar algo positivo en Riazor

"Tratar de equivocarnos lo menos posible, no conceder ocasiones a ellos. Es un equipo muy completo, todos sus jugadores prácticamente con gran experiencia, muchos de ellos ya jugando en Primera División. Está hecho el equipo para ascender, han hecho una gran inversión, así que nosotros, a tratar de no equivocarnos demasiado, porque equivocaciones las va a haber, intentar no conceder espacios, sobre todo, y estar atentos, concentrados. Para nosotros es un examen final para intentar sacar un buen resultado".

¿Quién se llevará el gato al agua?

"No sábemos de qué lado va a estar, el fútbol a veces es injusto, a veces, no. Quien acierte, tendrá más ventajas. Va a ser un partido muy competitivo, nosotros no vamos a cambiar en ningún momento nuestra filosofía de juego e intentaremos competir y tratar de sacar un buen resultado".

Analiza al Deportivo

"Todo el ataque es muy peligroso. Tanto por dentro como por fuera, tienen un delantero muy completo, un mediapunta que es el capitán y la estrella del equipo, dos mediocentros que juegan también muy bien, laterales que se incorporan muy bien al ataque, centrales que pueden sacar bien la pelota, un portero con buen desplazamiento. Pero creo que sufren también bastante cuando no tienen la pelota, igual que nosotros. Es una idea de juego parecida, pero el final determinará quién acierta y quién se puede llevar los más puntos posibles".

Su última visita a Riazor durante su etapa como jugador

"La última vez que tocó jugar ahí fue en el último partido de la temporada 2008-09, donde ya pudimos terminar esa liga ganando todos los títulos que se pudieron dar, entonces tengo un gran recuerdo. Es un gran estadio, un gran estadio, un gran campo, una gran afición y el mensaje que les digo a los chicos es que traten de visualizarse, que esto es lo que ellos quieren, jugar en un futuro en un estadio de Primera, contra un equipo casi de Primera y una afición que se merece estar en Primera. Es la manera de intentar motivar a los chicos".