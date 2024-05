Laure: "La presión es de los dos, aunque el Depor tiene margen”

Un hombre muy querido por la afición blanquiazul y con dos ascensos en su palmarés, Laureano Sanabria da consejos al club herculino de cara a un final de temporada en la que acaricia el ascenso directo.



En relación al duelo de este domingo en Riazor, el excapitán deportivista pone en valor la red salvadora para el Depor en caso de accidente.

¿Qué tal has vivido esta temporada, la primera tras colgar las botas?

Estoy contento, con muchos proyectos que me ilusionan. Ando liado y con la cabeza ocupada. Por ahora, me gusta ver fútbol y estar enterado pero todavía no me pica el gusanillo.

¿El domingo vas a ver el Depor? ¿Vendrás a A Coruña?

Voy a verlo pero por la tele. No puedo ir, aunque me encantaría porque son días grandes, de disfrutarlo y de vivir la tensión. El equipo se ha merecido llegar antes de tiempo a esta situación y es muy bueno.

En la semana previa de un posible ascenso supongo que te vendrán a la cabeza recuerdos bonitos de tu paso por el Depor.

Son momentos bonitos pero son de mucha tensión. Todas las temporadas tienen su acento y las temporadas del Depor en Segunda siempre han sido de una tensión máxima, de tener una responsabilidad de ascender sí o sí. Y las recuerdo con cariño pero con mucha responsabilidad.

¿Qué es mejor, aumentar la motivación dejándote influir por el ambiente o tratar de aislarte y no cambiar rutinas?

Lo mejor sería intentar aislarte, que sea un partido más y dar el cien por cien. Pero es muy difícil. Llevas muchos partidos esperando este momento, la gente te lo recuerda por la calle y es casi imposible abstraerse, pero lo perfecto sería liberar la cabeza para llegar fresco.

¿Qué recuerdas del partido contra el Huesca en el que se produjo el ascenso en 2012? ¿Desde el banquillo se sufre más?

Venía jugando todo el año y siendo muy regular pero en los últimos partidos necesitábamos aire fresco. El míster se decidió por la veteranía de Manuel Pablo y lo recuerdo como algo muy natural. Había una piña en el vestuario y estábamos todos centrados en poder sacar ese partido adelante. Y desde el minuto 1 sentíamos que era nuestro día.

Esa temporada fue un suplicio por la exigencia a la que os sometieron los rivales directos.

Sí, sí. Celta y Valladolid estaban muy fuertes y la sensación dentro del vestuario era que no te podías permitir un tropiezo. Al final nos sobraron puntos para lograr el objetivo final pero hubo jornadas de tensión de pensar que no te daba, no te daba.



¿Sentiste lo mismo en el partido del ascenso de 2014 contra el Jaén?

Puede salir mal pero la atmósfera de Riazor en partidos grandes es única. En esos partidos que te la juegas y todavía tienes margen no es esa presión de la última bala. Creo que ahí salimos ganando en todas. La última bala es como algo más al azar pero en este tipo de partidos esa atmósfera te lleva en volandas.

Y otra vez la oportunidad de ascenso llega en el estadio de Riazor. ¿Que no sea esa última bala es clave?

Sí, yo creo que es clave. Ahora mismo el jugador tiene la motivación de conseguirlo, sabiendo que va a ser difícil porque se enfrenta a un equipo con mucha calidad, pero tiene la sensación de que si por lo que sea no se da, estoy ahí igualmente. Por ejemplo, es totalmente diferente al descenso contra el Valencia u otros partidos que son cara o cruz. Es una baza importante esa.

Volviendo a tu segundo ascenso con el Depor, ese éxito cada vez más mérito con el tiempo por lo corta e inexperta que era aquella plantilla.

Tanto jugadores como gente cercana a la plantilla y el club sabe que ese año era importante. Hubo una revolución. Acuérdate de que Fernando (Vázquez) subió a mucha gente de la cantera. Lo hicieron genial pero tenían que cumplir en un ambiente de exigencia máxima, de un Deportivo en Segunda que no tenía tiempo para probar, sino que era ganar y ganar. Fernando hizo un planteamiento no tan vistoso pero efectivo y la verdad que fue clave para el bien del club y el equipo.

¿El domingo la presión es para el Barça Atlètic, que es quien tiene que recortar distancias?

La presión la van a tener los dos, aunque el Depor tendrá esa libertad de decir ‘tengo mi margen porque me lo he ganado’. No nos olvidemos que a nadie le regalan nada. El Depor lo tiene ahí porque se lo ha ganado. Esa libertad se tiene que notar para ir a por el partido desde el primer minuto sin tener nada que perder.

¿Has hablado con alguno de los jugadores que están en el Depor con los que coincidiste en tu carrera?

Tengo muchos conocidos, sí. Entre Alcorcón y Depor… Por ejemplo, Barbero es muy ‘amiguete’, Pablo Vázquez también, Lucas, José Ángel, Paris Adot, con quien me tuve que jugar el puesto en el Alcorcón… Han hecho una plantilla buenísima para Primera Federación. No he podido hablar con ellos pero cuando me cruzo mensajes siempre son de ánimo y de hacerles ver lo grande que es el Deportivo y la suerte que tienen de vivir este momento porque va a quedar en el recuerdo como gente que ascendió a un Deportivo de La Coruña, que no es fácil.

¿Qué piensas del regreso de Lucas y su liderazgo?

Siempre ha sido un líder. En el campo siempre ha estado ahí como un líder y un referente. Le escribí, quedé con él varias veces en Coruña y estoy agradecido. Se lo dije a él y lo digo públicamente, estoy agradecido por ese gesto de volver, de bajar a estas categorías por un club, un proyecto en el que crees y una afición que le quiere, aunque con momentos también difíciles.