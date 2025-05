Los posibles rivales del Juvenil A en Ponferrada: Valencia, Real Madrid y Betis

Valencia, Real Madrid, Betis y Deportivo. Son los cuatro equipos que formarán parte entre el 28 de mayo y el 1 de junio de la final a cuatro de la Copa de Campeones Juvenil. Será un sorteo este miércoles a las 13.00 horas quien defina cual es el rival del conjunto blanquiazul en el primero de los dos pasos hacia el título.

Más allá del cómodo 8-1 en el global de los blanquiazules ante el Tenerife, no hubo eliminatoria exenta de una buena dosis de emoción. Tras el 2-2 de la ida, el Barça no tardó demasiado en demostrar al Valencia que en su campo iba a ir a por todas. A los veinte minutos ya ganaba por tres goles de diferencia gracias al acierto de Hugo Alba —hizo dos tantos en cinco minutos— y de Arnau Pradas. Sin embargo, un tramo increíble del conjunto che entre el 69 y el 73 —marcaron Lucas Núñez, David Otorbi y Aimar Blázquez— le permitió mandar la eliminatoria a la prórroga. Ahí no hubo goles y en la tanda de penaltis acabó logrando la clasificación el Valencia (3-3; 3-4).

Por su parte, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa se impuso en Lezama al Athletic Club (2-4) y logró el pase tras el 1-1 de la ida. Thiago Pitarch adelantó a los blancos en la primera mitad, pero cuando verdad subió de temperatura el encuentro fue en la segunda mitad. Tras igualar Iker Quintero para los bilbainos, un rápido doblete de Dani Yáñez puso tierra de por medio. Pese a ellos, el Real Madrid debió sufrir en un largo descuento después de que Manex Lozano recortara distancias, para terminar sentenciando con un gol de Jaime Barroso en el último instante.

A quien también le tocó sufrir fue al actual subcampeón, un Real Betis que se trajo de las Islas Canarias un contundente 1-3, pero que vio como en Sevilla le apretaba Las Palmas hasta el punto de igualar la eliminatoria al descanso con un doblete de Sergio Ruiz. Finalmente, dos dianas de Rodrigo Marina en el último cuarto de hora confirmaron el pase de los de Heliópolis a la final a cuatro.