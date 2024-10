Paco Liaño: "Hay detalles que hablan de una planificación no muy correcta”

Vivirá el partido de este domingo entre dos de los equipos de su corazón, el Racing de Santander y el Deportivo, en su casa, en Cantabria, pues no podrá estar en Riazor. Francisco Liaño Fernández (Muriedas, 1964), célebre portero de las dos escuadras, sigue a ambos equipos que, a día de hoy, viven momentos muy diferentes. El cuadro cántabro, lanzado en la tabla, líder y que viene de ganar en casa al Córdoba (2-0).

Enfrente un Dépor al que condenó una primera parte en casa del Levante

(2-1) y que tiene un duro, a la par que ilusionante examen contra el líder. Liaño pronostica ante todo un duelo atractivo para el espectador esta tarde en Riazor y avisa de la peligrosidad y del buen momento del rival de los blanquiazules.

¿Qué tal vio al Racing de Santander ante el Córdoba?

Fantástico. A priori nos sorprendió al llegar al campo la alineación, con siete jugadores diferentes en el once titular. Pero, desde el minuto uno vimos que no cambiaba nada. El Racing ganó con solvencia (2-0 al Córdoba), está en una dinámica súper positiva, con los jugadores enchufados y pinta todo bien. La dinámica del grupo es tremenda, no hay casi diferencia entre titulares y suplentes, el público está como loco... Es un momento que no he conocido en el Racing, este ambiente alrededor del equipo, en el campo... A ver si tiene continuidad.

Si fuese Idiakez le cedería el balón al Racing, dejan espacios a la espalda

Lleva cuatro victorias seguidas, es líder en solitario con 26 puntos, la competición está todavía empezando pero, ¿es un serio candidato al ascenso?

Sí, la pinta es excelente, todo el mundo lo dice. Si lo analizas más con la razón y menos con la pasión somos conscientes de que algún momento malo tiene que venir, no es normal mantener este nivel de juego y resultados en una Segunda tan igualada y larga. Hay que tener la prudencia necesaria, en octubre no se consigue nada, pero todo lo que rodea al equipo y las sensaciones son muy buenas. No hay jugadores imprescindibles, pero todo el mundo que entra desde el banquillo da un nivel que quizá no se esperaba.

¿Esas rotaciones que hizo José Alberto pudieron ser para dar descanso al plantel de cara al Dépor?

Sí, puede ser. Era muy necesario refrescar el equipo, en Segunda ninguno tiene el hábito de jugar domingo-miércoles y los entrenadores tienen también que aprender. Pero en el caso de José Alberto lo hizo sin dar pistas, porque en la previa no dijo que fuese a haber rotaciones. De hecho lo que dijo fue que cuando las cosas están bien no hay que hacer cambios, pero cuando llegamos al campo nos encontramos con una alienación no esperada. Pero el modelo de juego es muy definido, es un esquema que le está dando muy buenos resultados y que ha corregido, con respecto al año pasado, con las incorporaciones en defensa, que era el principal déficit de la temporada anterior. En ataque es lo mismo que este año, pero entonces encajaba muchos goles, y ahora mismo ha conseguido frenar esa sangría en defensa. Eso le está dando una solvencia que el año pasado el equipo no tenía. Practica el mismo fútbol rock and roll, alegre, que presiona arriba a los rivales, pero atrás sufría. Ahora ese tema se ha corregido.

¿Qué Racing nos podemos esperar en Riazor?

El Racing intenta jugar en casa lo mismo que fuera y los resultados dicen que los cinco partidos que ha jugado a domicilio ha marcado al menos más de un gol y ha ganado, menos en Castellón. Sale a buscar a los rivales arriba, adelanta mucho las líneas, los centrales por delante de la línea de medios, dejan espacios a las espaldas pero los centrales son rápidos. En Riazor sí que se plantea un partido muy vistoso para el espectador, no váis a ver un Racing que se encierre sino que irá a por el encuentro desde el minuto uno. Será un partido de tú a tú y al Dépor le gustan ese tipo de choques. Ahora mismo el Racing tiene que ser temido, porque el nivel de confianza del equipo es alto y suele puntuar. Vive momentos y dinámicas agradables.

Este año en Segunda hay más equipos con pasado en Primera

¿Cómo cree que planteará el partido el Dépor?

Yo si fuese el técnico del Dépor de cara al partido le cedería el control del balón al Racing e iría a invitarle a venir porque deja muchos espacios a la espalda y aunque luego corrigen, el Dépor tiene jugadores a los que le van ese tipo de partidos. Será un encuentro atractivo y donde el Dépor tendrá muchas oportunidades. Entiendo que Idiakez no quiere ceder el balón, pero tampoco le gusta enfrentarse a defensas cerradas, como le pasó con el Burgos.

¿El Dépor es mejor fuera que en Riazor?

Sí y probablemente tiene que ver porque fuera está más cómodo porque hay más espacios. No estoy muy disconforme con el juego del equipo, la forma que tiene de jugar es una prolongación de lo que hacía en Primera Federación, pero los rivales son mejores, y cuando cometes fallos te los hacen pagar. Por otro lado, el principal problema es que con el volumen de ocasiones que se crean no estamos acertando. Una vez que el equipo, en estos últimos partidos, ha corregido los problemas defensivos del inicio con los cambios de posición ahora mismo es más sólido y más confiable. Sí que creo que tenemos un problema de generación de fútbol ofensivo entre los dos ejes. Nos falta capacidad de creación, pero por lo demás mi visión del equipo no me genera demasiada desconfianza. Creo que el Dépor se parece bastante al Rácing, pero sin tener tanto ritmo en los partidos.

El problema es que el Dépor es que genera muchas ocasiones y no está marcando

¿Ve carencias en alguna posición? ¿Un mediocentro de corte más creativo?

A priori lo que nos han contado del Dépor es que tiene ese tipo de jugador, pero no lo hemos visto. También se habla de la carencia de un goleador, porque ni Barbero ni Bouldini se han manifestado como ese tipo de jugadores. Aún quedan muchos partidos, pero hay que empezar a sumar puntos, porque luego las cosas se enquistan y luego es más difícil salir de abajo. Tenemos una plantilla de 25 jugadores profesionales, podríamos tener más variedad y estamos hablando de que carecemos, en ausencia de Mfulu, de un especialista en ese doble pivote. Hay detalles que hablan de una planificación no muy correcta y es muy pronto para hablar de estos temas.

Aún quedan muchos partidos pero hay que empezar a sumar



¿Cómo está viendo esta Segunda? ¿Es similar a la de otros años?

En cuanto a resultados es exactamente lo mismo. En el caso del Racing ha perdido un partido en casa y lo hizo ante el Cartagena, para mí el peor equipo que he visto en Segunda y que al final ganó a un Racing en racha. Tienes ahí arriba al Mirándes, que está segundo, y que a punto de empezar la temporada apenas tenía jugadores con ficha del primer equipo... No se puede hacer previsión ninguna. Ves que recién descendidos como Almería, Cádiz han empezado como han empezado… Lo único que diferencia este año la categoría con respeto a las anteriores es que hay más currículum, empezando por el Dépor y siguiendo por Granada, Almería, Cádiz... Muchos equipos que han jugado en Primera, pero el juego ha sido similar.