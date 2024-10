El rodillo racinguista, una máquina casi perfecta

José Alberto López ha convertido al Racing de Santander en una máquina perfectamente engrasada y sin apenas fisuras. Con la solidez, la presión alta y las transiciones vertiginosas, con un fútbol directo y efectivo como pilares fundamentales, la escuadra cántabra es un equipo con carácter ganador y la capacidad de amoldarse a cualquier tipo de escenario.



El Cartagena, que venció en El Sardinero (1-2), fue el único accidente en el camino del bloque santanderino, que tras iniciar el curso con dos empates, ha sumado ocho victorias en las nueve últimas jornadas.



1. Jokin Ezkieta, 28 años. El portero formado en la cantera de la Real Sociedad ha encontrado su madurez futbolística. Salvo un error garrafal que costó el segundo gol contra el Cartagena, lleva una campaña de sobresaliente. Ofrece seguridad y ha realizado paradas de mucho mérito, incluido un penalti lanzado por Ager Aketxe que valió el triunfo ante el Zaragoza.



17. Clément Michelin, 27 años. Fichado este verano, procedente del Girondins de Burdeaux, es una de las sensaciones del inicio de temporada. Se ha adaptado perfectamente al estilo de juego de José Alberto, es titular indiscutible y, además de ofrecer solidez en defensa, lleva dos goles y una asistencia.



5. Javi Castro, 24 años. El central madrileño, que pasó por el Celta Fortuna, empezó el curso como suplente, pero aprovechó la expulsión de Manu Hernando ante el Zaragoza para arrebatarle la titularidad en las tres últimas jornadas con un excelente rendimiento.



24. Javi Montero, 25 años. El ex del Deportivo es uno de los fijos en el once racinguista. Titular en las diez primeras jornadas, en las que José Alberto solo le sentó once minutos en un partido —le reservó el pasado miércoles para que llegara fresco al duelo de hoy—, se ha erigido en el líder de la zaga.



40. Mario García, 21 años. El lateral zurdo santanderino es una de las promesas del Racing. Aunque tiene ficha del filial, se ha consolidado en el primer equipo y su evolución es continua. En Cádiz fue decisivo al salvar una acción bajo palos que permitió el triunfo (0-1) de los suyos.



8. Aritz Aldasoro, 21 años. Lleva tres años en Santander y es uno de los motores del equipo. Su buen pie es crucial para lanzar el fútbol directo y rápido que busca el técnico. Lleva un gol y una asistencia.



21. Unai Vencedor, 23 años. Cedido por el Athletic, se convirtió en el primer refuerzo del curso del club santanderino. El bilbaíno se ha convertido en la piedra angular de la medular.



11. Andrés Martín, 25 años. El extremo sevillano, criado en la cantera del Córdoba, es el máximo artillero del líder de Segunda con seis tantos. También el principal asistente con tres pases de gol. Ya ha igualado su mejor registro goleador en un curso.



22. Pablo Rodríguez, 23 años. El mediapunta canario pasó por la cantera del Real Madrid y recaló este verano en el Racing cedido por el Lecce italiano. El ‘Diablo’, como le apodan, pone el talento y el último pase. Lleva un gol y dos asistencias.



10. Íñigo Vicente, 26 años. Es el segundo jugador de Segunda que más ocasiones claras crea, tras Andrés Martín. Se incrusta por la izquierda como un puñal y es un arma clave desde la segunda línea. Lleva dos goles y tres asistencias.



9. Juan Carlos Arana, 24 años. Su movilidad es clave para generar espacios en las zagas rivales. También curra y tiene gol. Lleva tres tantos.



3. Saúl García Cabrero, 30 años. El ex lateral zurdo del Deportivo es uno de los habituales en la rotación. Lleva siete partidos, seis como titular, y ha repartido una asistencia.