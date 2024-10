La ilusión del Dépor de ganar al líder

Al margen de los problemas de los que adoleció el Dépor, sobre todo en la primera parte ante el Levante, Idiakez aclaró que no era su idea hacer grandes variaciones en el once.

“¿Revolución? La última, la francesa. No es un concepto que maneje. No se ajusta a mí esa palabra. Tenemos un plan de partido para intentar ganar, pero nada parecido a eso (que haya muchos cambios en la alineación)”, apuntó.

No obstante, sí que hará consultas a los facultativos del club en lo relativo a cuestiones que tengan que ver con el estado de jugadores que acumulen muchos minutos, tras la carga de partidos de esta semana. “Tengo que hablar con los médicos, y tomar una última decisión”, zanjó.