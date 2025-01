El Nápoles se lanza en serio a por Yeremay

Literalmente media Europa futbolística se ha marcado como objetivo contratar al deportivista Yeremay Hernández en el presente mercado de invierno.

Después de que clubes de primer nivel europeo como el Chelsea o el Milan hayan llamado a la puerta del joven extremo canario, con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, ahora es el Nápoles el que arremete con fuerza por hacerse con sus servicios de cara a la segunda vuelta.

El actual líder de la Serie A acaba de perder a uno de sus futbolistas más determinantes, la estrella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, por la que el PSG ha desembolsado 70 millones de euros para contratarlo durante cuatro temporadas.

La salida del atacante ha supuesto un duro varapalo para la escuadra dirigida por Antonio Conte, que se ha planteado incluso la contratación del extremo hispano-argentino del Manchester United Alejandro Garnacho.

El cuadro napolitano, según apunta el periodista especializado en el mercado de fichajes Ginaluca di Marzio, estaría dispuesto a hacer también un gran esfuerzo por el 10 deportivista, que tras el partido del pasado sábado en Málaga sembraba la duda de su continuidad en Riazor hasta junio.

"No sé, no sé lo que va a pasar. Estuve hablando con mi representante y con el club, pero no me voy a ir por cualquier cosa. Si lo dejo es para dar un pasito más en mi carrera. Ojalá me pueda quedar, pero no lo sé...", contestaba con evasivas respecto a su porvenir deportivo más inmediato.

El Nápoles se ha planteado el fichaje de Yeremay como una apuesta de presente y futuro, consciente de la progresión que el grancanario ha exhibido esta campaña en su primera experiencia en el fútbol profesional; no en vano, es la sensación de Segunda División, con ocho tantos y tres asistencias en la primera mitad del torneo de la regularidad.

En este sentido, el abono de 20 millones de euros podría ser rentable a modo de operación de inversión, toda vez que el techo del futbolista del Dépor parece hoy por hoy muy elevado.