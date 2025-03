O labor e o cambio xeracional nas xornalistas deportivas, a debate este venres ás 19.00 na Domus

O cambio xeracional nas xornalistas deportivas será o tema da xornada que con motivo do 8M organizará o Concello da Coruña, a través da concellería de Benestar Social, Participación e Igualdade que dirixe Nereida Canosa, coa colaboración da Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (AGAXORDE). A charla terá lugar mañá venres 21 de marzo, ás sete da tarde, na sala Leonardo da Vinci da Domus, na cidade da Coruña. A entrada é de balde.





O xornal DXT Campeón estará representado pola xornalista Lucía Dávila. que debatirá con Mónica Marchante (Movistar +), Leticia Chas (COPE) e Lis Franco sobre os retos do xornalismo actual e o rol da muller nel. Analizaranse os cambios sociais e culturais que inflúen na forma de informar e conectar coas audiencias e, ao mesmo tempo, poñerase en valor o papel das mulleres dentro da comunicación deportiva nas últimas décadas.



Estamos ante o primeiro gran evento no que participa AGAXORDE, fundada o pasado ano e que xa ten más de cen xornalistas asociados en toda Galicia, terá como protagonistas a mulleres que na súa traxectoria profesional se dedicaron ou se dedican ao xornalismo deportivo. Así, busca ser un espazo interxeracional no que se compartan diferentes perspectivas e experiencias que enriquezan o ámbito desta área xornalística. Por eso para esta reunión xúntanse diversos perfís profesionais e xeracionais, desde novas voces emerxentes no mundo dixital ata referentes históricos cunha ampla traxectoria.