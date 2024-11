Héctor Berenguel: "Me gustan la frescura y la desvergüenza del Dépor”

81 partidos en Primera, 18 de Copa del Rey, 24 de Champions Legue y cuatro de la Copa Intertoto disputó Héctor Berenguel (Almería, 1974) con la camiseta del Dépor entre 2001 y 2005. Cinco temporadas de blanquiazul que pesan mucho en el exfutbolista, quien confiesa que el domingo irá con la escuadra coruñesa en el duelo con el equipo de su ciudad.

Llegó en el verano de 2001 al Dépor, como recambio de Manuel Pablo, pero la fractura de tibia y peroné que sufrió el canario en octubre frente al Celta le llevó a la titularidad. Aquel primer curso ya jugó 34 partidos, 31 de inicio.

Sabía dónde iba. Además, en ese momento Manuel era el mejor lateral de España y, a lo mejor, de Europa. Iba a pelear siempre por intentar jugar y aportar, pero él tuvo esa mala suerte y yo, la oportunidad de jugar en el Dépor, que fue un sueño cumplido.

Manuel Pablo era titular con la selección española y había sonado para el Real Madrid y para el Inter de Milán.

Él podía haber jugado en el equipo que hubiera querido. También se aprende de esa competencia y de esos compañeros. Además, guardo una amistad con él buena porque es una persona espectacular.

¿Qué era lo mejor que tenía el canario?

Que era imposible pasarlo.

Ahora está de entrenador en el Fabril, con la subida de Óscar Gilsanz al primer equipo.

De hecho, estuve en Cartagena viendo el debut de Gilsanz con el Dépor. Sé que Manuel Pablo cogió el filial y, además, le ha ido bien esta semana.

Hablando de su etapa como blanquiazul, su quinto encuentro fue el histórico 2-3 en Old Trafford frente al Manchester United. Jugó los 90 minutos.

Guardo un gran recuerdo de esas noches europeas que vivió el Deportivo durante años. Es un poco la semilla de lo que es el Dépor de ahora y uno se da cuenta de que los jugadores vamos pasando y lo que al final siempre queda es el club, la afición maravillosa que tiene y todo eso ayudó a que aún fuera más grande el club.

También ganó en Múnich (2-3) y en San Siro al Milan (1-2) en el mítico partido en el que Javier Irureta alineó a cuatro laterales, con usted, Scaloni, Romero y Capdevila.

Fue curioso, pero ganamos. Era un partido decisivo que empezamos perdiendo, pero luego dos golazos de Roy (Makaay) y Diego (Tristán) hicieron que pudiéramos ganar.

Héctor pugna con el italiano Alessandro Del Piero durante un partido de la Champions entre el Dépor y la Juventus de Turín | AEC

Aquella plantilla tenía mucha calidad y futbolistas, como usted, que podían jugar en varias posiciones, porque aunque era lateral derecho, también se desenvolvió en el eje de la zaga.

Recuerdo haber jugado hasta de extremo alguna vez, aunque normalmente lo hacía en algún puesto de la defensa, incluso de lateral izquierdo en algún partido. Esa polivalencia era importante y nos ayudaba a mantener el nivel cuando, con tantos partidos al año, había lesiones.

Marcó dos goles. Uno en la Champions 2003-04, contra el AEK de Atenas en Riazor, Y otro en la Intertoto, en julio de 2005, frente al Budućnost. ¿Los recuerda?

Como para no acordarme (risas). Si fuera Roy, Diego o Pandiani, que eran los goleadores, pero los que hacemos algún gol cuando nos equivocamos, tenemos que recordarlo. Tuve la suerte de pertenecer y ayudar a este club y me siento orgulloso de haber vestido esa camiseta. Al final lo que me queda es que soy hincha del Dépor.

Jugó con futbolistas de un nivel estelar.

Hay jugadores que somos más normales y tenemos otras cualidades, pero en el Deportivo tuve la fortuna de jugar junto a grandísimos futbolistas y mejorar con ellos. Para mí, Diego Tristán es el mejor delantero de los últimos años en España. Ese talento no lo he vuelto a ver, aunque ha habido jugadores que igual han sacado mejor rendimiento. Lo de Roy no era normal, dos balones que tocaba eran dos goles. Valerón y Fran te facilitaban el juego y mejoraban a los compañeros. ¿De Mauro Silva qué vamos a decir? Andrade... Eran grandes futbolistas, tanto en defensa como en ataque.

¿Cuál es su mejor recuerdo de aquellas cinco temporadas en A Coruña?

Es difícil. Quizá un debut de Champions sería lo máximo que podría jugar un futbolista a nivel de clubes, y los títulos, está claro, porque es muy difícil ganar títulos y eso también queda en el recuerdo.

Como entrenador, dirigió al Poli Ejido en Segunda B y al San Fernando en la temporada 2023-24, en la que el equipo gaditano coincidió con el Dépor en el Grupo 1 de la Primera RFEF, pero usted no llegó a enfrentarse al cuadro herculino porque tras la octava jornada alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato.

Sí, aunque lo que estuve haciendo durante más tiempo fue de asistente en el Alcorcón, con Fran Fernández. Ahí sí que nos enfrentamos al Deportivo hace dos temporadas, y en Segunda División también jugamos contra ellos. Pero la temporada pasada, después de la octava jornada decidimos que aquello no tenía mucho sentido, aunque estábamos fuera de descenso, pero yo tampoco estaba a gusto.

¿Qué hace actualmente?

Ahora mismo estoy en casa viendo fútbol.

¿Le gustaría regresar a los banquillos?

Siempre es agradable volver, sobre todo como ayudante, que es un trabajo que me gusta bastante, pero ahora mismo no he tenido la oportunidad. Me han salido cosas, pero no me han interesado.

El exlateral derecho almeriense, durante un partido con la escuadra blanquiazul | AEC

Comenzó su carrera como jugador en el Polideportivo Almería.

Sí. Y luego se juntaron dos clubes para formar la UD Almería.

¿Sigue mucho al Almería?

Sí, he ido varias veces al campo, porque siempre me gusta ver fútbol.

Al cuadro andaluz le costó arrancar el curso, pero ha ganado cuatro de sus seis últimos partidos.

Es un equipo que ha pecado de irregularidad en estos partidos, con cambios de alineación... No encontrar un once también hace que se tarde en alcanzar un rendimiento óptimo, pero se le achaca la cantidad de goles encajados, que le ha impedido estar arriba. Pero creo que el equipo ahora ha mejorado su sistema defensivo, arriba tiene dinamita y creo que va a terminar estando en la zona alta de la clasificación porque el equipo está hecho para eso y tiene mimbres para lograrlo.

Como decía, tiene mucha dinamita arriba. Es que Luis Suárez está que se sale. Es pichichi de la categoría y ha visto puerta en cinco de los seis últimos partidos.

Y, además, está muy bien acompañado arriba por gente que tiene gol, como Arribas y Leo Baptistao, jugadores que te pueden decantar un partido. Es lo mejor que tiene el Almería ahora mismo, pero lo que le va a ayudar a estar arriba es que mejore su sistema defensivo, que pueda controlar o dominar más los partidos, porque muchos los ha empezado perdiendo. Esa mejora sí creo que la van a experimentar porque tienen un gran entrenador, que conoce muy bien la categoría, el club y la ciudad.

Uno de los fijos del once de Rubi es el central larachés Chumi. ¿Qué le parece?

Es un jugador que se ha asentado bien en el equipo. Es verdad que el principio de temporada no ha sido bueno para ninguno de ellos, pero esto va de trabajo, de mejora, de un equipo que venía de una temporada mala y muchos de esos jugadores están, pero es un jugador bastante solvente para la categoría.

Vio al Dépor en Cartagena. ¿Qué le pareció?

Muy bien, un equipo muy propositivo, que fue a por el partido desde el primer momento y que lo ganó dominando claramente al rival. Un partido bastante importante. Es verdad que todavía faltan muchas jornadas, pero ganar a un rival que está por debajo es una victoria muy buena y que da confianza en ese debut con el nuevo entrenador. Un estreno en el que dio continuidad porque el Deportivo es un equipo que venía jugando parecido, pero que hizo cinco goles y falló otros cuatro. Me gustó mucho porque dominó el partido desde el minuto uno y el ritmo de juego que tuvieron y cómo se asociaban.

Ante el Eibar volvieron a ganar y ya llevan dos victorias con Óscar Gilsanz.

Sí, el del lunes fue un partido más disputado, frente a un rival complicado, pero se trata de una victoria de prestigio contra un equipo de los de arriba, aunque ha bajado un poco. El equipo está asentándose y, para mí, no debería de pasar apuros para salvar la categoría, ni mucho menos, e incluso yo miraría para la parte media-alta de la tabla.

Una mejora que, sin embargo, se ha producido con Gilsanz dando continuidad al trabajo de Imanol Idiakez, porque el once y el sistema son prácticamente los mismos.

Habrá detalles que los que no estamos ahí dentro no podemos controlar que son los que ahora mismo están funcionando y antes no.

Las dos victorias han provocado que el Dépor haya pasado de estar en descenso a abrir un colchón de cuatro puntos con la zona de peligro y situarse a seis puntos del playoff. Así es la Segunda División.

Sí, y el Cartagena va el último y le ganó al líder en su campo. Además, el Racing de Santander va destacado, pero es una categoría que se resume en ese partido, por eso hay que estar alerta en todas partes. Creo que va a ser un partido bonito porque son dos equipos que buscan atacar y eso favorece al espectador.

Los dos jugadores más desequilibrantes de la plantilla blanquiazul son dos jóvenes extremos canteranos, como Yeremay, que lleva seis goles y tres asistencias, y David Mella, que ha anotado dos tantos y ha dado tres pases de gol.

Habla del buen trabajo de cantera de Abegondo. Recuerdo que cuando lo inauguramos, no se hablaba tanto porque la plantilla no tenía canteranos apenas, pero luego empezaron a subir y ahora, con el trabajo que se está haciendo, salen jugadores ya no llamados a estar en el Dépor en Segunda, sino que son de Primera. Está Lucas, que es de allí y ha querido volver, pese a bajarse dos categorías. Un jugador que estando en Primera División quiso volver habla muy bien de todo lo que rodea al club, no solo del equipo, sino de que el Deportivo está metido en toda la sociedad de A Coruña.

Gilsanz no podrá contar con Yeremay en Almería, ya que está concentrado con la selección española sub-21.

Es una pena que no se detenga la competición y haya equipos que pierden a jugadores y otros que no, pero forma parte del fútbol. Tienes buenos jugadores, pues van a sus selecciones, es normal. Yeremay está siendo muy importante, en Cartagena hizo un partidazo, pero el míster encontrará un recambio de garantías para el partido en Almería. Tampoco estaría bien que el Dépor o cualquier equipo dependiera de un solo jugador.

¿Qué le gusta más de la escuadra deportivista?

Esa frescura de ir a por el partido, esa desvergüenza de encarar y seguir insistiendo.

¿Va a estar el domingo en el estadio rojiblanco?

Posiblemente vaya al campo porque me atrae ver el partido, va a ser bonito.

¿Y tendrá el corazón dividido?

No, qué va, soy del Dépor. Si fuera otro equipo, vale, pero yo quiero que gane el Dépor.