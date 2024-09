Mella encaja en el lateral zurdo

“La valoración de David (Mella) es siempre positiva porque tiene una actitud muy de alabar. Lo repasé y creo que hizo un muy, muy buen partido”. En estos términos se expresaba Imanol Idiakez al recordar cómo el jugador cumplió como lateral izquierdo en el derbi ante el Racing de Ferrol.

Una posición en el campo con la que sorprendió el técnico vasco, que no obstante apelaba en la previa ante el Granada a no limitar las opciones de un futbolista que es todavía muy joven y que al final “no sabes por dónde va a tirar”.

Abrir la mente

“A veces nos encasillamos y nos cuesta abrir la mente, pero es muy importante en la vida no autolimitarse. En eso estamos”, admitía en sala de prensa.

De cara al partido de esta tarde en el Nuevo Los Cármenes, Idiakez no dio pistas de por dónde irán los tiros del once, pero sí que reconoció que Obrador (lateral izquierdo específico) progresaba, tras el rodaje de una semana más de entrenamiento. “Suma una semana más, está mejor. Estos días lo he visto bien y creo que tiene opciones (de tener minutos)”, dijo el preparador vasco tras el entrenamiento del viernes.

Y es que la necesaria puesta a punto del jugador del Castilla, unida a la baja de Sergio Escudero y de Iano, ahora en el Arenteiro, obligaron la pasada jornada a “tomar decisiones”. “Obra no estaba para muchos minutos y David es bueno en todos los sitios, lo que exige a los rivales. Va a depender de cómo vaya su carrera, pero condiciones tiene para destacar en cualquier posición”. Y más allá de algunos problemas, al tener que recorrer a veces 40 metros para bajar a defender mientras Aitor Buñuel estuvo en el campo, el técnico puso en valor lo que había ofrecido al equipo en otras facetas.

Generar superioridad

“La salida que nos da por fuera, dándonos altura, es una posibilidad que tenemos”, apuntaba el míster sobre cuáles habían sido sus puntos fuertes. Y es que, cuando el Dépor salía con línea de tres (Ximo, Pablo Vázquez y Pablo Martínez) y con Mella abriendo el campo, el cuadro blanquiazul conseguía hacer superiodidad en el centro.

Una situación que hizo que el Dépor durante los primeros diez minutos estuviese mejor plantado en el rectángulo que los de Cristóbal Parralo. Este tuvo que realizar ajustes para que su equipo pasase a tener más control de pelota.

En banda derecha

No es la primera vez que la posición que ocupa Mella en el verde genera debate. El curso pasado se creó una discusión cuando Idiakez optó por colocarlo en la banda derecha. Lo hizo para poder ubicar a Yeremay en la izquierda, donde el insular tenía más capacidad de regatear e irse hacia dentro.

Como volante derecho también jugó Mella en la sub-19 de José Lana, con la que este verano se proclamó campeón de Europa. Una polivalencia y una capacidad de adaptación que quiere seguir explotando Idiakez, en aras de darle al futbolista el mayor número de recursos disponibles para su desempeño en el campo.

“Hay que ser capaces de competir y de crecer, de manejar cada día más registros. Lo único que hace es enriquecernos a los futbolistas y al equipo. David solo va a crecer”, expuso ante los medios.

Y en ese procreso está ahora Mella, que supo adaptarse a jugar como carrilero zurdo contra los verdiblancos.

Lo habían hablado durante la semana y cuando Idiakez se lo propuso no lo dudó, lo que lo convierte en un “gran competidor” a los ojos del técnico. Independientemente de que la capacidad de trabajo de Mella es innegable sí que es cierto que el jugador perdió ante el Racing de Ferrol algo de explosividad. Estuvo más lejos del área, obligado a tener que hacer coberturas y a ayudar más en tareas defensivas. Un hecho que el equipo pagó en ciertos momentos en ataque, empecinado en ir por dentro, donde muchas veces se estorbaban Lucas y Mario Soriano.

Pero, en cuanto pudo encarar cerca del lateral del área, Mella volvió a ser una pesadilla para sus rivales. Fue en el minuto 25, cuando la bajó bien, encaró y chutó con la derecha, obligando a Jesús Ruiz a mandarla a córner. Ya en la segunda parte, tras un buen centro de Yeremay, rondaba el gol con un cabezazo. No se le quitaron ni un ápice las ganas de encarar y buscar la jugada personal y recorrió kilómetros por la banda.

Más opciones

La cuestión es qué pasará cuando se recupere Obrador o incluso Escudero. Presumiblemente volverá al ala derecha, la izquierda para Yeremay y si se mantienen los mismos actores Soriano estará de enganche y Lucas Pérez de referencia.

Mientras tanto, Idiakez sigue demostrando su capacidad de acoplar jugadores a diferentes demarcaciones por necesidades del equipo. Y estos responden bien, aunque de entrada no sea su posición favorita.

La juventud y polivalencia que atesora Mella son para el míster vasco la mejor defensa para justificar el que pueda encajar también en el carril zurdo y que no haya que encasillarlo sólo como extremo. l