Iano Simão: “Quiero demostrar que soy capaz de jugar de titular en el Dépor”

“Si me quedaba en el Dépor, no iba a tener tantos minutos”. Una semana después de la confirmación de su cesión al Arenteiro, equipo de Primera Federación, Iano Simão da Silva Imbeni (Bisáu, Guinea-Bisáu; 1999) se muestra convencido de que el movimiento es el mejor para su carrera. Sin apenas oportunidades desde que el pasado enero se hizo con una ficha del primer equipo tras sobresalir en el Fabril, el lateral izquierdo destaca una y otra vez que su objetivo para esta temporada es “mejorar en todos los aspectos para volver más fuerte al Dépor”, club con el que tiene contrato hasta 2026.

¿Qué tal han sido los primeros días en el Arenteiro?

Me han acogido muy bien todos, tanto los compañeros como el entrenador, que me ha hablado un poco sobre el equipo. Cuando estaba en Coruña ya hablaba con Diego (Gómez), con el que estuve en el Fabril, y él me comentó sobre el club y también mi agente. La primera semana, muy bien, la verdad.

¿Ha hablado con el entrenador? ¿Qué rol va a tener?

Mi rol es el de siempre. Me comentó que no hay presión, que acabo de llegar, que me va a ayudar y que me va a decir lo que tengo que mejorar para ayudar al equipo.

Que esté Diego Gómez también cedido le hace más sencilla la adaptación.

Sí. Jugué con él en el Fabril, viví con él en Coruña y ahora estoy cómodo también aquí con él.

¿Volverá a compartir piso con él, como ya hacía en el Fabril?

Ahora ya no. Voy a pillar un piso en Ourense yo solo. Él está en su pueblo, en Amoeiro.

Diego ya no va a poder disfrutar de su cocina, que nos había dicho en una entrevista que le gustaba mucho.

Ahora ‘le cocina madre’ (ríe). Yo voy a vivir solo y cocinaré como siempre.

Diego ha empezado bien el curso. ¿Qué techo le ve? ¿Le ve jugando en el Dépor?

Tiene mucho futuro. Pero no sólo Diego, sino muchos chavales que salieron cedidos. Si todo sale bien, va a tener futuro en el Dépor. Él necesita también jugar y ganar experiencia para volver más fuerte.

¿Qué objetivo se marca para este curso en el Arenteiro?

Intentar mejorar en todos los aspectos e intentar hacer las cosas bien para volver más fuerte al Dépor.

¿Cómo se gestó su cesión al Arenteiro?

Hace unos diez días, cuando estaba en Coruña entrenando antes de que se cerrase el mercado, hablaba con Diego, él me contaba cosas del club y yo también le preguntaba. Y a Luis Chacón, que también jugó en el Arenteiro, le pregunté ‘¿qué tal allí?’ y me dijo que muy bien todo.

¿Pidió consejo a alguien más para decidir la salida?

Sí, hablé con el director deportivo del Arenteiro (Álex Vázquez) y me habló sobre el club. Y también hablé con Fernando Soriano. Él me dijo que prefería que yo fuese a jugar cedido para ganar más minutos e intentar mejorar para poder volver el año que viene con más experiencia.

"Yo también prefería ir cedido porque necesitaba jugar muchos partidos"

¿Esa fue la conversación que tuvo con Soriano en Abegondo antes del cierre de mercado?

Sí, de eso estábamos hablando porque ya quedaba poco para que se cerrase el mercado. Yo también prefería ir cedido porque necesitaba jugar muchos partidos. Lo comenté con él y estaba de acuerdo conmigo.

¿El Dépor le había comunicado en el inicio de la pretemporada que una cesión era una posibilidad?

No, la verdad que no. Y ya cuando estaba cerca de cerrarse el mercado, yo quería ir a hablar con Fernando Soriano en directo. Le dije: ‘Imanol me dice que necesitó jugar, así que prefiero ir cedido’. Él me comentó también que era lo mejor para ganar experiencia y volver el año que viene más fuerte al Dépor. Y yo le dije: ‘No pasa nada, yo quiero jugar’. Lo comentaba con Imanol y Fernando y todos estaban de acuerdo. Las plantillas de Primera Federación estaban casi cerradas todas, pero me habló Fernando sobre el interés del Arenteiro. Él conoce al entrenador (Raúl Jardiel) de Zaragoza, se lleva muy bien con él y sabe que me va a apoyar.

¿Qué siente al no haber podido quedarse esta temporada en el Dépor?

La verdad que… ¿qué te puedo decir? Si me quedaba en el Dépor, no iba a tener tantos minutos. Yo necesito minutos y es lo que comenté con el entrenador. Que si no voy a tener muchos minutos, prefiero ir cedido.

¿Idiakez ha sido claro con usted en lo que debe mejorar para optar a jugar más?

Sí. Me dijo eso, que prefería que saliese cedido para jugar y también para mejorar en algún aspecto que me dijo que me va a hacer falta. Eso es lo que comentamos. Entonces me vine aquí al Arenteiro.

"Este año pensaba que iba a tener algún hueco; no digo titular, pero segunda opción"

¿Está satisfecho con su paso por el primer equipo tras su subida desde el Fabril en enero?

Cuando subí al primer equipo pensaba que iba a tener más minutos. La sensación era que iba a tener más minutos, pero también entiendo que el equipo estaba jugando muy bien. Hay que respetar. Este año también pensaba que iba a tener algún hueco. No digo titular, pero segunda opción, ¿sabes?

La llegada de Rafa Obrador fue otra señal.

Sí. Preferí buscar más minutos fuera para volver el año que viene a intentarlo otra vez.

¿Notó el salto de Segunda Federación a Primera Federación en la temporada pasada?

Sí, hay mucha diferencia. Además del Dépor, que está a un nivel muy alto, hay mucha diferencia en Primera RFEF. Lo que hacíamos a dos, tres toques, ellos lo hacen a uno. Todo va muy rápido, pero con el tiempo me fui adaptando. Eso se nota hasta en los entrenamientos.

Iano Simão, con el trofeo de campeón único de Primera federación | Foto: Alfaquí

¿Quién le ayudó más en ese cambio?

Los compañeros de equipo me ayudaron bastante cuando subí al primer equipo y también mi representante. Me dio muchos consejos para intentar mejorar lo que tengo que mejorar y disfrutar del fútbol.

Pasó de competir con Balenziaga a hacerlo con Escudero. Difícil competencia.

La verdad que sí (ríe), pero fue una buena experiencia. Ellos tienen una trayectoria muy bonita en el fútbol profesional. Con Mikel, muy bien, y con Escudero, también. Aprendí lo máximo posible con ellos.



Tiene contrato hasta 2026, ¿su objetivo es triunfar en el Dépor y seguir aquí?

Sí, es mi objetivo. Es el club que me dio la oportunidad aquí en España y también quiero demostrar que soy capaz de jugar de titular en el Dépor. Con trabajo todo va surgiendo.

¿Qué le vendría mejor? ¿Lateral en defensa de cuatro o carrilero en defensa de tres?

Las posiciones ya las trabajé en Guinea en la academia de formación: 3-5-2, 4-4-2… No tengo ningún problema con eso. Me siento cómodo en los dos sistemas, con 3-5-2 o con defensa de cuatro.

¿Y qué aspectos considera que debe mejorar?

Estoy trabajando para mejorar cada día defensivamente. Sé que tengo que mejorar y poco a poco voy a seguir aprendiendo. Tengo que mejorar defensivamente en general.

Iano Simão conduce el balón durante un partido con el Dépor en Riazor | Foto: Quintana

“Ya compré el billete para ir en Navidad a casa”

A Iano le cambia la voz cuando habla de su familia, a la que verá en Navidad en Guinea-Bisáu. El lateral izquierdo desvela orgulloso que en “uno año o dos” podrá cumplir el sueño de traer a sus hermanos a España.

Estos días está jugando la selección de Guinea-Bisáu. ¿Espera poder volver a corto plazo?

Jugó ayer (por el jueves) y ganamos 1-0. Debuté, pero quiero volver. Tengo que hacerlo bien para volver. Si me llama, bien, pero si no me llama, no pasa nada, a seguir trabajando.

Su debut le supo a poco.

Sí, fue en el descuento. Supo a poco, pero espero tener más minutos. Con trabajo se puede hacer.

Desde que fue la última vez con la selección en 2023, ¿ha podido volver a Guinea-Bisáu a ver a su familia?

Sí, los vi esa vez después de cinco años sin verlos. En África para conseguir el visado es muy complicado. Por ejemplo, si vas allí y no tienes los papeles reglados, para volver es un poco complicado. Pero bueno, yo ya compré el billete para Navidad. Voy a pasar la Navidad con ellos y disfrutar un poco de la familia. Ya tengo el billete, ya avisé a mamá y a mis colegas de que voy en Navidad (ríe).

"No quiero hacer las cosas con prisa, pero de aquí a un año o dos voy a traer a mis hermanos"

Dijo en una entrevista a este diario que “está luchando para poder traerlos”. ¿Está más cerca ese sueño?

Está cerca, está cerca. No quiero hacer las cosas con prisa, pero si todo va bien, de aquí a un año o dos voy a traer a mis hermanos para aquí para disfrutar la vida.