Mario Soriano, Alcaina y Petxa, al margen del grupo

Mario Soriano no se ejercitó sobre el césped en el entrenamiento de esta mañana en Abegondo. El mediapunta madrileño, que ayer se retiró antes del final de la sesión de trabajo, se mantuvo al margen del grupo y se entrenó en el interior de las instalaciones.



El club no ha especificado el motivo de la ausencia de Soriano, que compartió gimnasio con Raúl Alcaina. El delantero sigue en proceso de recuperación de una rotura del componente medial de la fascia plantar del pie izquierdo y todavía no ha completado ningún entrenamiento con el grupo en lo que va de pretemporada.



Por su parte, Lucas Pérez sí se ejercitó hoy con el resto de sus compañeros tras su marcha prematura por precaución en el entrenamiento de ayer.



Petxa, con el readaptador

Por otro lado, Álex Petxarroman, uno de los refuerzos veraniegos del Deportivo, continúa realizando tareas de adaptaciones a las cargas junto al readaptador Nando Rodríguez. El lateral derecho sí se entrenó sobre el césped de Abegondo con ejercicios para mejorar el tono físico de cara a su reincorporación al grupo.



En el entrenamiento de esta mañana, que tras un calentamiento con rondos mezcló táctica con tareas de finalización, participó de forma íntegra Sergio Escudero, último fichaje del Dépor. A pesar de no haber debutado ante el Ourense CF el pasado martes, el lateral izquierdo completó una nueva sesión a las órdenes de Imanol Idiakez.