Lucas Pérez, núcleo de un ataque sin posiciones fijas

Es uno de los principales debates futbolísticos que suscita el Deportivo de cara al inicio de la temporada 2024-25 y en O Couto se confirmó el bendito problema que tiene entre manos Imanol Idiakez. El técnico donostiarra volvió a apostar por Lucas Pérez como mediapunta, en una especie de 1-4-2-3-1 con mucha libertad para los atacantes, y se constató la más obvia de las realidades en un equipo repleto de jugones en tres cuartos: no caben todos.



La mejor versión del Dépor durante la pasada temporada orbitó alrededor de Lucas. Desde la llegada de Idiakez al banquillo blanquiazul, el preparador vasco apostó por el de Monelos como centro neurálgico de la red de ataque por detrás de un delantero, salvo en contadas ocasiones. El pasado martes en O Couto repitió la fórmula, con matices, y Lucas fue uno de los más destacados. Se emparejó con Barbero en la presión, formando un 1-4-4-2, mientras que tuvo total libertad en fase ofensiva en ese 1-4-2-3-1 dinámico debido a la movilidad de los blanquiazules en ataque. Lucas se movió entre líneas, se asoció de primeras, bajó hasta la línea de mediocentros para iniciar el ataque, filtró varios balones clave y también tiró desmarques de ruptura a la espalda de la zaga. Libertad total.



Lejos de sacar conclusiones marcadas en piedra en un primer amistoso de pretemporada, lo sucedido en O Couto otorga pistas para vislumbrar las intenciones de Idiakez con sus futbolistas de ataque ante la superpoblación de futbolistas en tres cuartos.

Soriano, falso extremo

Uno de los ‘damnificados’ por la posición de Lucas fue Mario Soriano. El madrileño, consolidado en la mediapunta con el Eibar en Segunda División, volvió a partir desde la banda izquierda, como ya hizo en tantas ocasiones en su anterior etapa en el Deportivo.



No obstante, su rol como extremo izquierdo fue únicamente un punto de partida. Soriano centró su posición, en una parcela entre el lateral, el mediocentro y el extremo rivales, para sacar a relucir su mejor virtud: recibir entre líneas, girarse y acelerar el juego. Dejó la banda libre para las subidas de Iano Simao y pisó la parcela central. Así anotó el 0-2 y asistió en el 0-3. “Los buenos nos entendemos bien, con Peke y con Lucas ya había estado en el campo y me entendí muy bien”, dijo el propio Soriano tras el partido.

Yeremay, en modo Youth League

El caos controlado del Dépor en la primera mitad en O Couto presentó a Yeremay en la banda derecha. El ‘10’ abandonó el flanco izquierdo, donde brilló el pasado curso, y recuperó su modo UEFA Youth League, competición en la que actuó y destacó como extremo diestro, con Mella en la izquierda.



En O Couto comenzó el partido pegado a la línea de cal, abriendo el campo y dejando a Ximo Navarro el carril central para incorporarse, pero con el paso de los minutos se fue soltando. Marcó el 0-1 y tiró sus habituales diagonales en conducción, aunque esta vez partiendo desde la derecha. Otra alternativa para Idiakez ante la ausencia de Mella, que sigue concentrado con España en el Europeo sub-19 y que también ha demostrado poder actuar en ambas bandas.



Idiakez ya defendió esa polivalencia de sus extremos durante la pasada campaña: “No sé por qué Mella no puede jugar en la derecha, no sé por qué limitamos a los futbolistas. Limitarlo sería un error importante por parte de todos. Abrir la opción de que pueda jugar en ambas bandas sólo hará mejor a David y al Dépor”, apuntó el técnico, que cuenta con un puzle con piezas intercambiables que sin embargo no pueden encajar todas a la vez.

Opción para Hugo Rama

En ese sentido, Hugo Rama personificó otro ejemplo de reconversión durante el test en O Couto. Ante la gran cantidad de mediapuntas, Idiakez optó por situar al de Oroso como mediocentro, como ya hizo en el partido de entrenamiento ante el Fabril del pasado sábado.



El Ourense CF ofreció tiempo y espacio a Hugo Rama para que este se encontrase cómodo con balón jugando de cara. Por él pasaron la gran mayoría de balones que llegaron a tres cuartos, mientras que Villares, su acompañante en la medular, gozó de mayor libertad para descolgarse en ataque. Ahora solo queda esperar para comprobar si esta apuesta de Idiakez se mantiene cuando suba el nivel de los rivales, se recupere José Ángel o se añada algún fichaje a la nómina de centrocampistas.

Chacón y Pablo Muñoz

Idiakez también dio pistas sobre su visión respecto a Luis Chacón. Mientras que ante el filial actuó más adelantado, cerca del punta, el ex del Arenteiro ejerció en O Couto un rol similar al de Soriano en la primera mitad. Además, tras el descanso, la figura del mediapunta como tal se difuminó. Pablo Muñoz si situó cerca de Rubén López, que hizo de mediocentro posicional, y fue Davo quien acompañó a Martín Ochoa en ataque, aunque con un rol dedicado a otorgar más profundidad que Lucas. Un amplio abanico de matices y esto no ha hecho más que empezar.