Alta fidelidad en tiempo récord

A falta de cuatro días para el cierre de la primera fase de la campaña de renovación de abonos del curso actual (el día 28), el Deportivo supera con creces los 20.000 abonados.



Ayer a última hora de la tarde el club de la Plaza de Pontevedra indicó que alcanzó los 21.285 socios.

Sin duda un registro de récord con el que el club herculino se va acercando a los 29.007 fieles con los que cerró el pasado ejercicio, que generaron 4,2 millones de euros —casi la mitad del presupuesto del club en la 23-24—.



Esta temporada el dinero ingresado en concepto de abonos será superior pero no reprentará un porcentaje tan elevado del montante global que moverá el Dépor en Segunda.



Llama la atención la premura con la que los incondicionales se han adherido una temporada más, ya que apenas han transcurrido dos semanas desde que se abrió el plazo para la renovación el pasado lunes 8 de julio.

Hace exactamente un año, el 25 de julio de 2023, el Deportivo apenas presumía de 7.300 renovaciones.



“En pocas partes de España se ve esto”

Juan Luis Villamisar, vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, ensalzó el fervor con el que el deportivismo calienta motores para la 24-25. “En pocas partes de España o en casi ninguna se ve esto; la gente está volcada de una forma espectacular”, expresó.



“Es bueno para el club y para toda la ciudad, mucha gente viene de afuera a ver los partidos y ello genera beneficios a todos los niveles, es muy bueno para todo el entorno”, dijo.

“Nos pone a todos en el mapa”

Fernando Rubín, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, realiza una lectura muy positiva de la pasión con la que el deportivismo vive el día a día de su equipo.



“La valoración de haber superado ya los 20.000 socios no puede ser sino muy positiva a estas alturas de verano, cuando han pasado tan pocos días del inicio de la campaña de abonos. Dice mucho y muy bueno de una afición como la del Deportivo”, expresó.



“Personalmente me siento muy identificado con este sentimiento deportivista porque soy aficionado desde que era niño y también como socio del Dépor desde los siete años”, agregó.



Preguntado acerca de los beneficios tangibles e intangibles que, para el barrio que representa, conlleva el ‘boom’ en la masa social deportivista, Rubín consideró que “no solo es bueno para nuestra zona sino que lo es para toda Coruña y también para toda Galicia. El Deportivo nos pone a todos en el mapa y el beneficio es total para nuestro entorno. La del Deportivo es una afición impresionante”, expuso.

“A nuestro barrio de Labañou le da vida”

Pablo Leiva, directivo de la Asociación de Vecinos del barrio de Labañou, manifestó que el éxito en la retirada de abonos del Deportivo le vendrá de perlas a su distrito, muy cerca del estadio de Riazor. “A nuestro barrio le da vida, viene mucha gente caminando al fútbol por él, aparca en el Centro Comercial Los Rosales, para en los establecimientos de la zona...”, cree.



“Soy socio del Deportivo, lo he sido varias veces en mi vida y en los últimos cinco o seis años no he fallado; creo que se ha generado un sentimiento de hermandad entre todos los seguidores por lo mucho que hemos sufrido en los últimos tiempos, el hecho de que se haya puesto en pie después de años tan malos nos hace sentirnos orgullosos”, indica.



Este habitante de Labañou reflexiona en voz alta acerca de la pasión con la que se vive el Depor en el casco urbano coruñés y también en su área metropolitana. “Cuando lo más fácil podría ser animar al Madrid o al Barcelona, aquí hemos valorado lo que tenemos. El gusto por lo local parece que se ha puesto de moda. Pienso que encierra connotaciones muy positivas animar al equipo de tu ciudad y A Coruña es un ejemplo de ello, de la identificación de la grada con su equipo más cercano, en este caso el Deportivo, claro”, dijo.

“El sufrimiento nos unió todavía más”

Carlos Carballal, vicepresidente de la Federación de Peñas del Deportivo, no se sorprende al constatar el elevadísimo número de aficionados del Deportivo que ya han pasado por caja para hacerse con sus carnés para la campaña 24-25, tras cuatro años de padecer en la división de bronce.



“Desde que ascendimos se han dirigido a nosotros muchísimos aficionados para renovar sus abonos, ha habido una gran expectación y en general la gente estaba ansiosa por hacerse con ellos cuanto antes. Muchas peñas también nos consultaron por los carnés especiales de la grada de peñas”, explica este adepto.



Interrogado acerca de los números impresionantes con los que se cerró el pasado curso a nivel social, con 29.007 socios, Carballal precisa que “este año será algo parecido, no hay demasiado espacio disponible en el estadio y va a ser complicado que muchos aficionados en lista de espera obtengan asientos para el año que viene”.



Sobre el éxtasis en el que vive instalado el equipo herculino socialmente, este incondicional de Carballo piensa honestamente que “estuvimos fatal los cuatro últimos años y en general otros clubes y medios de comunicación nacionales y gallegos no nos han dado mucha repercusión. Este hecho creo que nos unió más a la ciudad y a la afición. Se acentuó el sentimiento de pertenencia entre los aficionados del Dépor, también entre los más jóvenes, y esto mismo ha beneficiado a que el ambiente en Riazor sea extraordinario. Espero que se conserve no solo el curso que viene sino durante muchos años más”.