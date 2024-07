Raúl Jardiel, técnico del Arenteiro, analiza la cesión de Diego Gómez: "Tiene una velocidad más"

Diego Gómez (Amoeiro, 2004), canterano del Deportivo, jugará la temporada 2024-25 en calidad de cedido en el Arenteiro a las órdenes del técnico Raúl Jardiel, que reconoce que tanto él como Álex Vázquez, director deportivo del club ourensano, tienen "el convencimiento de que Diego tiene mucho fútbol y va a hacer un buen año".

Raúl Jardiel, ex del Teruel con nueve años de experiencia en el fútbol formativo en el Real Zaragoza, afronta su primera campaña en un Arenteiro que contará en sus filas con una de las promesas del Deportivo. “Álex Vázquez, el director deportivo, lo conoce desde hace tiempo. Es uno de esos jugadores que está señalado, por decirlo de alguna manera. Nos gusta muchísimo. Tenemos el convencimiento de que tiene mucho fútbol. No ha debutado en Primera Federación, pero el fútbol está plagado de jugadores que en su debut en una categoría han demostrado que tenían nivel. Y más en futbolistas de talento, pero también de trabajo”, apunta Raúl Jardiel sobre la apuesta del Arenteiro por Diego Gómez.

El extremo zurdo ya se ejercitó con sus nuevos compañeros de equipo en O Carballiño, cerca de su Amoeiro natal, y ya dejó buenas sensaciones en su primer entrenamiento. "Estaba hablando antes con el director deportivo y le he dicho que (Diego) casi ha corrido de más. Es un jugador de correr, de querer, de energía, de ritmo. Tiene mucho fútbol por dar y tenemos el convencimiento de que va a hacer un buen año. El director deportivo está convencido de que va a ser uno de los jugadores más importantes del equipo a nivel de rendimiento. Eso sí, va a haber que sacárselo, trabajar y tener calma porque la temporada es larga, pero pensamos que se va a adaptar bien”, asegura el preparador del equipo gallego.

Por otro lado, Raúl Jardiel destaca de Diego Gómez que tiene una marcha más que la mayoría de futbolistas. "Es un jugador talentoso, que tiene recursos técnicos, pero eso hay que ajustarlo al ritmo de las competiciones y categorías. Pero lo que he visto de Diego es que tiene mucha energía. Esto es como los coches. La mayoría tienen seis velocidades, algunos cinco y otros siete. Y este jugador me da la sensación de que tiene una velocidad más que los futbolistas que veo", admite el técnico zaragozano, que recalca que Diego Gómez aúna "velocidad, precisión y calidad": "Tiene energía y determinación. Tiene acciones técnicas precisas a una velocidad muy alta. Metes en una coctelera la velocidad, la precisión y la calidad, y tienes mucho ganado. Luego, también hay que decidir bien, adaptarse a un equipo, empastar todo y ajustarlo al trabajo defensivo, que creo que eso lo va a poner. Y no me ha parecido frágil. De hecho, ha habido un momento que le he dicho ‘tranquilo’”.

Zona de acción

Diego Gómez viene de destacar en las dos últimas temporadas en el Fabril actuando como extremo derecho, a pierna cambiada, aunque también puede ejercer de mediapunta. Raúl Jardiel coincide en que estas dos demarcaciones son las que a priori mejor encajan con las características del canterano del Dépor. "Cuando juega en banda tiene recursos para salir por fuera y jugar más abierto, pero cuando va hacia dentro también tiene incidencia en el juego. Son las zonas del campo en las que más lo veo, la derecha, para poder irse hacia dentro, y en zonas interiores. Pero luego habrá que ver. A veces ha pasado con futbolistas que si tienen mucho protagonismo en el juego y son importantes en la penúltima fase del juego, cuanto más centrados estén, más participan. Pero también puede pasar que lo tengas metido dentro y esté más fijado por el rival y lo tenga que aparecer de fuera a dentro. Eso es lo que iremos viendo, pero es un jugador que en la antesala de gol tiene mucho que aportar al juego”, afirma Raúl Jardiel, que por último señala que "el CD Arenteiro ha tenido una buena experiencia con cesiones en la pasada temporada".