Altas probabilidades de que Yeremay no pueda despedir la temporada sobre el césped de Riazor

El pasado 17 de mayo, Yeremay salía al campo en los minutos finales del Deportivo-Granada. El canario tuvo tiempo de forzar y marcar un penalti a lo Panenka que ponía el 2-3 y el miedo en el cuerpo a un conjunto andaluz que había sido muy superior durante todo el tiempo que el '10' deportivista estuviera en el banquillo. Probablemente él no lo supiera entonces, pero salvo giro radical en los próximos días, esos serán sus últimos minutos sobre el césped de Riazor. Al menos esta temporada.



El pasado lunes Santi Denia citaba su nombre en la convocatoria de 27 jugadores con los que la selección española sub 21 preparará la Eurocopa de Eslovaquia que se celebra durante el mes de junio. Todavía no está claro que Yeremay vaya a pasar el último corte (se reducirá a 23 después de unos días de preparación en Las Rozas), pero lo que sí parece decidido ya es que ninguno de los incluidos en la lista podrá disputar siquiera la última jornada de LaLiga Hypermotion este fin de semana.



La Real Federación Española de Fútbol ya había anunciado como fecha de incorporación a la concentración el 31 de mayo. Y mientras el grueso de la jornada se disputa el domingo 1 de junio, principalmente la de los partidos en los que hay implicados en el ascenso, desde el organismo que ahora preside Rafael Louzán ya le han comunicado a los equipos que no podrán contar con sus seleccionados. Sin excepciones. Y es que además de Yeremay, en esa relación de jóvenes talentos nacionales también están el portero del Cartagena, Pablo Cuñat, y Marc Pubill, lateral de un Almería que se juega un puesto en el playoff para subir a Primera. El club andaluz podía sospechar que seguramente no iba a contar con él para esas eliminatorias de ascenso en caso de clasificarse, sucede todos los años, pero seguramente no esperaba tener que perderlo ya una semana antes.

Sin conflicto

A diferencia de lo que sucedió en noviembre, desde el Deportivo aceptan la decisión de la RFEF y no entrarán en ningún tipo de conflicto que pueda enturbiar las relaciones y, sobre todo, generar un ruido que pueda terminar perjudicando a Yeremay. El equipo blanquiazul no se juega nada este domingo en el cierre de campaña en Riazor y no hará ningún tipo de presión para retrasar la incorporación de su máximo goleador. Eso sí, desde el club coruñés han puesto una condición: si finalmente algún futbolista es liberado, reclamarán también poder contar con el canario para el duelo con el Elche.



A juzgar por las palabras de Santi Denia el lunes, en la rueda de prensa posterior a la convocatoria, no parece que vaya a haber excepciones. Desde la Federación siempre son reticentes a hacerlas porque quieren evitar precedentes y casos individuales que generen problemas en el futuro. La situación es similar a lo sucedido en aquella convocatoria en la que el Dépor se enfrentaba al Éibar en lunes, y tras la que la RFEF acabó cediendo para permitir que Yeremay jugase con la blanquiazul y se incorporase un día más tarde a la concentración en Madrid.

Último esfuerzo y futuro en el aire

Mientras tanto, Yeremay trata de recuperar energías y ponerse de nuevo a punto para el último esfuerzo de la temporada. El atacante blanquiazul lleva arrastrando molestias físicas desde hace varias semanas y ha sido suplente en las dos últimas jornadas, en las que pese a salir del banquillo para dos ratos ha marcado un gol y ha estrellado otro balón en la madera. Tras el partido contra el Granada reconoció que estaba controlando las cargas no solo en el tren inferior, sino que también había sufrido dolores en el cuello. Y es que su campaña de estreno en el fútbol profesional no ha podido ser más exigente. Más allá del cambio que supone elevar el nivel físico y de ritmo que propone la categoría de plata, el extremo deportivista ha sido uno de los jugadores de la plantilla con más minutos, entrando en un selecto grupo de 3.000 minutos para sentarse a la mesa únicamente con Pablo Vázquez, Mario Soriano, Helton Leite y Diego Villares. Si nada cambia en los próximos días, su hoja de servicio en la 2024-25 será de 38 partidos, 35 como titular, en los que ha firmado quince goles y cinco asistencias. Todo ello pendiente de ganarse el billete definitivo para alargar su curso compitiendo por primera vez en un torneo internacional.



En todo caso, esa aventura con la selección para comenzar junio no será más que el principio de lo que se espera como un verano muy movido. Su espectacular año no ha pasado inadvertido para nadie y una cláusula que se va por encima de los 30 millones de euros no parece que vaya a ser impedimento para que los grandes clubs europeos traten de reclutarlo para sus proyectos. Los primeros cantos de sirena llegan desde Italia, especialmente un Como 1907 que vuelve a la carga después de intentarlo en enero. Pronto empezarán a sumarse pujas desde otros rincones del continente, más aún si finalmente acaba siendo uno de los integrantes del combinado nacional en la Euro sub 21.